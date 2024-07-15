Андрей Чибис рассказал, что планируется сделать в Ловозерском районе в рамках плана «На Севере – жить»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание в региональном правительстве. На совещании были озвучены решения, принятые по итогам рабочего визита в Ловозерский район, а также даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

Андрей Чибис отметил, что за последние несколько лет Ловозерский район заметно изменился. Позитивные перемены во многом стали возможны благодаря новому этапу экономического развития, на который вышел Ловозерский ГОК – крупнейшие предприятие по добыче и обогащению руд редкоземельных металлов.

«Ловозерский ГОК перешёл в государственную собственность. Сегодня предприятие активно развивается, в связи с чем растет необходимость в подготовке новых кадров. Кроме того, на территории Ловозерского района идут работы по освоению литиевого месторождения. Прошу Министерство образования и науки в ближайшее время разработать предложения по подготовке специалистов», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона поручил проработать необходимость приобретения двух стоматологических установок и аппарата для физиотерапии в Ловозерскую ЦРБ, установить в следующем году остановочный комплекс, рассмотреть возможность ремонта помещение клуба «Скиф» и принять решения по созданию проектов благоустройства силами Ловозерского ГОКа. Особое внимание Андрей Чибис обратил на необходимость принять соответствующие меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Ловозере и Ревде – в частности, установить, лежачие полицейские перед Центром детского творчества.

Отдельно глава региона отметил изменения, произошедшие за последние пять лет в селе Краснощелье.

«Несмотря на то, что здесь проживает чуть более 300 человек, за пять лет мы построили тут ФАП, обновили фасад здания дома культуры, сделали детский игровой и спортивный комплексы, а также приступили к ремонтным работам в классе истории в рамках «Арктической школы». Кроме того, до конца года в школе Краснощелья будет открыта «Точка роста», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, было принято решение выделить средства на приобретение двух дизельных генераторов, которые будут обеспечивать надёжное электроснабжение Краснощелья. Также глава региона поручил профильным ведомствам проработать возможность установки нового здания школы в 2025 году в виде модульной конструкции и обеспечить дружину необходимым оборудованием пожаротушения.

И.о. главы администрации Ловозерского района Наталья Безык подтвердила, что поручения, озвученные на оперативном совещании, были незамедлительно приняты в работу.

«Вопросы и поручения приняты в работу. Мы согласны со всеми решениями, принятыми по итогам рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в Ловозерский район», – сказала Наталья Безык.

Фото: https://gov-murman.ru