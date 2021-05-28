Андрей Чибис рассказал федеральным экспертам о туристической привлекательности Кольского края

Мурманская область – это не только северное сияние, Заполярью есть что предложить гостям круглый год, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая в zoom-конференции «Летний отдых-2021. Предложения губернаторов новой волны». Круглый стол был организован Экспертным институтом социальных исследований и прошёл на площадке РИА «Новости».

Этим летом регион предложит туристам новые привлекательные продукты и услуги. Так, в августе в пяти точках Мурманской области будет запущен лицензионный любительский лов краба. 5 июня в Териберке впервые в России пройдёт Кубок мира по силовому экстриму. В июле там же вновь в очном формате после пандемии пройдут фестивали «Мотобухта» и «Териберка».

Как отметил Андрей Чибис, важнейшим вопросом развития туризма в Заполярье является создание инфраструктуры. В этой сфере, по словам губернатора, мощным стимулом роста стали преференции для малого и среднего бизнеса в рамках Арктической зоны РФ, а также распространение на арктические территории программы «Дальневосточного гектара».

Глава Мурманской области также обратил внимание на стоящую перед регионом проблему нехватки подготовленных кадров для туристической отрасли и нередкое отсутствие системного мышления у представителей бизнеса.

«Проблема российского, в том числе и нашего, туризма – когда мы привлекаем большой турпоток, некоторые рестораторы, владельцы гостиниц, туроператоры теряют чувство реальности. Они перестают конкурировать за туриста и воспринимают всё как манну небесную. А конкуренция на этом рынке должна быть, за туриста надо бороться, только тогда качество услуг будет расти», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди туристических направлений и объектов, запланированных к созданию в области в ближайшей перспективе, губернатор назвал развитие территории полуостровов Средний и Рыбачий, а также проект «Новый Мурманск».

«Добро пожаловать в Арктику! Она очень близка, логистически удобна. Мы хотим, чтобы большое количество людей из нашей необъятной Родины могли увидеть Арктику своими глазами, восхититься ей, попробовать здоровую и вкусную арктическую кухню и уехать с прекрасными впечатлениями», – подытожил выступление Андрей Чибис.