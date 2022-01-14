Андрей Чибис: развитие туристической инфраструктуры меняет к лучшему качество жизни самих северян

Число гостей, посетивших Мурманскую область с января по октябрь 2021 года, по предварительным подсчётам, в два раза превысило объём турпотока аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщил вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках секции Гайдаровского форума «Карта гастрономической России».

Ведущим секции выступил президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. В число спикеров, помимо главы Мурманской области, вошли губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава Владивостока Константин Шестаков.

Работа секции открылась видеороликом о туризме в Мурманской области. Затем слово было предоставлено Андрею Чибису, который познакомил коллег с ситуацией в туристической отрасли и развитием гастрономического туризма в Кольском Заполярье.

«Если брать предварительные данные прошедшего года, у нас число туристов в два раза превысило поток в 2020 году. Да, закрытые границы лишили нас большого потока туристов из Азии, но с точки зрения экономики туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов страны заместили весь тот объём средств, который везли к нам азиатские гости. Отрасль не пострадала, а, наоборот, получила новое развитие. 30 % резидентов Арктической зоны РФ у нас относятся к сфере туризма», - сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что, по экспертным оценкам, не менее трети впечатлений от путешествия составляет вкусная еда. В этом смысле Мурманской области есть что предложить, и гастрономическую карту туристическая отрасль региона разыгрывает очень активно.

«Выручка наших ресторанов, которые сегодня предлагают в меню арктическую кухню, выросла на 20%. Потому что они предлагают тот специфический, уникальный, чистый и вкусный продукт, который есть только у нас. Все знают нашего краба, треску, палтус, пикшу, гребешок, не говоря уже о высококачественной оленине», - подчеркнул губернатор.

В целом, по словам Андрея Чибиса, спустя три года после старта активной работы в направлении развития туризма в регионе отрасль вошла в число наиболее быстро растущих. По прошедшему году оборот в сфере туризма в Мурманской области составил более 5 млрд рублей.

Рост турпотока и гарантированный спрос на арктический туризм позволили запустить в регионе крупные проекты, такие как туристический кластер «Валла Тунтури» с объёмом инвестиций более 27 млрд рублей и «Новый Мурманск». Глава региона особо подчеркнул, что основным направлением развития является не высокий, а средний сегмент турпродукта, доступный самим жителям Мурманской области.

«Чтобы на выходные не надо было пытаться куда-то вырваться, а чтобы люди могли познавать родную область и качественно отдыхать. Мы активно инвестируем как раз в средний сегмент, потому что для нас развитие туризма начиналось не как развитие отрасли экономики. Нам важно было создать такую среду, чтобы семья, живущая в Мурманской области, могла съездить в Териберку, на Терский берег, в Хибины на лыжах покататься и так далее. Чтобы это было доступно нашему человеку. И мы акцент делаем на инвестиции в этот сегмент, чтобы он был качественным», – пояснил Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, создание качественной туристической инфраструктуры в первую очередь меняет к лучшему качество жизни самих северян. Так, рост на 30 % числа пассажиров, прибывающих в аэропорт «Мурманск», не в последнюю очередь послужил толчком к началу строительства нового терминала воздушной гавани.

Андрей Чибис выразил уверенность в том, что развитие туристической отрасли в Мурманской области – процесс необратимый.

«Русский Север, Арктика, Мурманская область уникальны. Такой продукт, такую природу ты за границей не получишь, или тебе нужно будет очень далеко за очень дорого лететь. Поэтому Арктика после открытия границ с точки зрения туризма точно не пострадает», – подчеркнул глава региона.

Все без исключения участники отметили общую для регионов проблему – дефицит кадров в сфере сервиса и, в частности, ресторанного бизнеса. Андрей Чибис в этой связи поделился планами открыть на базе одного из региональных колледжей кулинарную школу, а также сообщил о договорённости с бизнес-структурами Сергея Бачина, инвестора проекта «Валла Тунтури», «взять под крыло» образовательное учреждение, где будут готовиться специалисты туристического сервиса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе обмена мнениями губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об успешном применении в столице Черноморского флота практики, наработанной в Мурманской области в рамках проекта «Наша Рыба». Под брендом «Рыбный день» крымские производители по четвергам торгуют рыбопродукцией со скидкой 50%, проект приобрёл большую популярность у севастопольцев и гостей города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435028/#&gid=1&pid=1