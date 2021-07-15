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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.21 12:00

Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области

Перспективы двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике в ходе телефонного разговора Владимир Путин вчера обсудил со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Как отмечают в пресс-службе Кремля, климатическая повестка – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы. Обе страны заинтересованы в развитии «зеленой энергетики», снижении углеродных выбросов и сотрудничестве при ликвидации возможных ЧС, связанных с изменением климата.

Защита, сохранение и восстановление окружающей среды Арктики, снижение влияния на природу крупных предприятий, газификация Мурманской области – в числе приоритетных задач регионального правительства. Губернатор Андрей Чибис неоднократно отмечал, что развитие «зеленой энергетики» в Заполярье имеет большой потенциал, и первые шаги в этом направлении уже делаются.

В частности, в минувший понедельник было подписано соглашение с ООО «Энел Рус Винд Кола», а ветропарку «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. Ожидается, что к 2025 году он станет частью первой в России «безуглеродной зоны», где будут производить «зеленый водород».

Кроме того, в начале июня на полях ПМЭФ между правительством региона и корпорацией «РОСНАНО» было заключено соглашение по реализации пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов Carbone Free Zone, аналогов которого в России нет. В рамках проекта ежегодно будет производиться 12 тысяч тонн водорода, начиная с 2025 года. Это позволит снизить нагрузку на экологию, а также привлечь инвесторов в регион за счёт экспорта «зелёного» водорода в страны ЕС.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, крупные компании, действующие на территории региона, активно участвуют в реализации значимых инвестпроектов, модернизируют устаревшие и неэффективные производства, внедряют экологические технологии.

«Тема сохранения экологии в Арктике – в зоне в том числе международного внимания. И правительство области внимательно относится к этой проблеме. В нашем регионе расположены крупные центры горнодобывающей, горно-химической и металлургической промышленности, а также многочисленные военные объекты. Мы вместе движемся вперед, чтобы минимизировать нагрузку на экологию. Только за последние два года радикально сократился объем вредных выбросов, – подчеркнул Андрей Чибис. – Особый акцент делаем и на проекты по «зеленой энергетике». Считаю, что её развитие может стать одним из драйверов экономики Мурманской области».

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