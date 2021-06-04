Андрей Чибис: развитию Арктики способствует кооперация государства и бизнеса

Развитию инвестиционной деятельности в Арктике, в особом регионе, способствует кооперация государства и бизнеса, заявил вчера губернатор Андрей Чибис, выступая на секции «Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности».

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия по вопросам развития арктических территорий, привлечения инвестиций и эффективности государственных мер поддержки, внедрения механизмов ГЧП и сохранения уникальной экосистемы Арктики. В сессии приняли участие руководители арктических субъектов, представители федеральных и региональных органов власти, иностранных компаний.

«Арктика сегодня – территория драйва. Важно, что принят набор конкретных решений – государственная поддержка предпринимателей в АЗ РФ и создание ТОР «Столица Арктики». Региональными законами мы дополнительно сократили налоги для малого и среднего бизнеса на несколько лет вперед. В итоге, несмотря на тяжелый 2020 год, мы имеем колоссальный рост инвестиций. Для Мурманской области прошлый год с точки зрения драйва, движения и развития был, безусловно, успешный», – выступая с докладом, подчеркнул глава региона.

Губернатор Мурманской области также обратил внимание участников Форума на важность взаимодействия в крупными бизнес-игроками, работающими в Заполярье, и с компаниями, которые только приходят в регион. Помимо инвестиций в цифровизацию, в модернизацию производства, повышение экологической чистоты, компании реализует важные социальные проекты. Дополнительные финансовые средства, по словам Андрея Чибиса, направляются на совершенствование системы здравоохранения, образования, развитие городов и поселков и в целом на повышение качества жизни на Севере.

«Возрождение Арктики начинает повышать уровень самосознания тех, кто живёт на этой территории, привлекать сильных и энергичных людей. Как говорится, один в поле не воин. Когда усилия и государства, и бизнеса объединяются, тогда и получается результат. В нашем случае он налицо. В рейтинге социально-экономического развития Мурманская область поднялась на 15 позиций, по темпам роста мы в лидерах страны», – в завершение выступления сказал Андрей Чибис, поблагодарив за всестороннюю поддержку арктических регионов главу государства и федеральное правительство, сообщает региональное Министерство информационной политики.