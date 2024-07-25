Андрей Чибис: рекультивация свалок в Мурманске и Заозерске в высокой степени готовности

Рекультивация свалок в Мурманске и Заозерске в высокой степени готовности: об этом сообщил вчера губернатор Андрей Чибис в ходе совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Участники совещания сверили информацию и отчитались федеральному центру по выполнению мероприятий по ликвидации свалок в границах городов в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». В Мурманской области такие работы ведутся на двух объектах. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов отметил, что процент готовности по ним – 99% на объекте в Заозерске и 95% в Мурманске.

«Фактически работы по Заозерску завершены. Высочайшая степень готовности. В процессе реализации проекта пришлось корректировать некоторые технические решения. Сейчас идёт их оформление в рамках соответствующих процедур», – отметил Андрей Чибис.

В высокой степени готовности и рекультивация свалки в Мурманске.

«По Дровяному – это была самая большая свалка за Полярным кругом. Огромное спасибо за поддержку проекта, выделение финансирования. Объект также в высокой степени готовности, но в процессе ликвидации пришлось принимать технологические решения, необходим дополнительный дренаж. Сейчас идут дополнительные исследования, чтобы закрепить это в скорректированной проектной документации. В сжатые сроки проходим все экспертизы, спасибо коллегам за активное взаимодействие. Дорожная карта, которая подписана и направлена, в ней зафиксированы финальные сроки – в этом году мы сделаем всё, чтобы их выдержать», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/