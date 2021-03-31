Андрей Чибис: рост экономики и реализация инвестпроектов позволили увеличить расходы на ключевые социальные нужды

На очередном заседании регионального правительства сегодня обсудили исполнение областного бюджета за 2020 год и принятые поправки на 2021-2023 годы. Открывая встречу, губернатор Андрей Чибис поблагодарил депутатов Мурманской областной Думы за конструктивную позицию и поддержку предложений по увеличению расходов бюджета на ключевые социальные нужды. Напомним, 30 марта региональные парламентарии рассмотрели и приняли в окончательном чтении соответствующий законопроект, предусматривающий корректировки областного бюджета.

«Благодаря принятым изменениям почти 1 млрд рублей дополнительно направляем на систему здравоохранения, 700 млн рублей на образование – расходы на школьное питание, ремонт учебных заведений, выплаты за классное руководство. Кроме того, дополнительно предусмотрели 770 млн рублей на формирование комфортной городской среды, из них 444 млн рублей – на благоустройство и ремонт дворов», – подчеркнул губернатор.

Отдельный акцент глава региона сделал на обеспечении в муниципалитетах региона бесперебойного прохождения отопительного сезона, отметив в том числе важность модернизации коммунальной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера. На поддержку ресурсоснабжающих организаций и предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку к отопительному периоду в бюджете предусмотрено 2,9 млрд рублей.

«Несмотря на тяжёлый год, пандемию и ряд ограничений, нам удалось обеспечить определенный рост экономики. Я уже говорил, что в регионе не упали, а выросли инвестиции в основной капитал. Самое главное, что мы не срезали расходы на ранее выделенные статьи. Чтобы обеспечить финансирование, мы не брали в долг. И по итогам 2020 года Мурманская область заняла 9 место по долговой нагрузке среди субъектов страны. Благодаря новым инвестпроектам, росту экономики, работе промышленных предприятий бюджет получил более 5 млрд рублей дополнительных доходов», – говоря об исполнении бюджета за 2020 год, сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, только по налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2019 годом областной бюджет пополнился на 3,6 млрд рублей. Губернатор поблагодарил инвесторов и промышленные компании за активную работу в непростых условиях пандемии и обеспечение налоговых отчислений в экономику региона. Между правительством Мурманской области и крупнейшими партнерами подписаны соглашения о социальном партнёрстве на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Помимо этого, на развитие Севера компаниями уже инвестировано более 350 млн рублей.