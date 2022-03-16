Андрей Чибис: руководители должны приложить все усилия, чтобы качество жизни работников не пострадало

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителями ключевых отраслевых предприятий Мурманской области. Глава региона подчеркнул, что с первых дней санкционного давления региональным правительством в тесном взаимодействии с федеральным центром прорабатываются все системные вопросы по важным направлениям жизнеобеспечения и реализации национальных проектов.

Андрей Чибис особо отметил, что в этот период нельзя допустить сокращения работников, а также социальных программ для трудовых коллективов.

«Время требует от нас новых быстрых решений. Несмотря на объективные трудности, прошу руководителей предприятий приложить все усилия, чтобы качество жизни работников не пострадало. Обязательства перед сотрудниками должны безусловно выполняться. Уровень доходов не может быть снижен. При этом нужно изыскивать возможности дополнительно поддержать людей», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что в Мурманской области создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, – рабочий орган для оперативного решения всех вопросов, возникающих у предприятий и организаций во время зарубежного давления.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey?z=video537777114_456241641%2F69786f9bbefcaedf5b%2Fpl_wall_537777114