Андрей Чибис: с 1 сентября вырастет зарплата у бюджетников, не подпадающих под «майские» Указы

На оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис сообщил, что с 1 сентября в регионе будет повышена зарплата тех работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие «майских» Указов Президента РФ.

«Речь идёт о наших коллегах, которые трудятся в наших бюджетных учреждениях – муниципальных и государственных. Мы внимательно следим за тем, чтобы выполнялись полностью все указы Президента, связанные с размером и надлежащей выплатой зарплаты тем, кто трудится в здравоохранении, образовании, культуре, сфере социального обслуживания. Но у нас помимо той категории, которая подпадает под указ, есть 26 тысяч человек, которые работают на тех же объектах. Это актёры, дворники, повара, водители, диспетчеры и ещё целый набор профессий. Этот разрыв надо устранять, он не является справедливым. Мною принято решение, что мы с 1 сентября на 5 % таким работникам повысим зарплату», - подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам главы области, на эти цели пойдёт более 280 млн рублей. Андрей Чибис поручил правительству оперативно выпустить соответствующий нормативный акт, чтобы в сентябре работники уже смогли получить повышенную заработную плату.