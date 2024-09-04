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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.24 13:00

Андрей Чибис: с 2019 года в развитие молодёжной политики в Мурманской области мы вложили свыше 4 млрд рублей

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили поддержку талантливой и активной молодёжи. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что с 2019 года в развитие молодежной политики в Мурманской области проинвестировано свыше 4 млрд рублей.

«На сегодняшний день в Мурманской области для молодых ребят действует более 30 мер поддержки. С 2019 года в развитие молодежной политики – в инфраструктуру, гранты, стипендии, мы вложили свыше 4 млрд рублей. Вчера беседовал со студентами Мурманского арктического университета, до 50 тысяч можно получить стипендию, если ты активен, хорошо учишься и так далее. И понимание у студентов есть, это важный мотивирующий фактор для учебы в Арктике», – отметил губернатор.

В числе действующих мер поддержки: гранты на реализацию молодёжных социально-значимых проектов и программ и в сфере предпринимательства; гранты, премии и вознаграждения в сферах культуры и спорта; стипендии в сфере науки и образования.

Губернатор напомнил, что с 1 сентября вступили в действие новые меры поддержки для студентов Мурманского арктического университета. Это ежегодная выплата 100 тысяч рублей для выпускников школ, имеющих высокие баллы по результатам ЕГЭ и индивидуальные достижения, а также для медалистов, за то, что они выбрали Мурманский арктический университет и поступили в этом году на очное отделение. Также отличникам, поступившим на первый курс, предусмотрена компенсация расходов за две поездки домой в сумме до 30 тысяч рублей. В этом году внедряется и губернаторская стипендия для студентов МАУ в размере по 15 тысяч рублей ежемесячно для лучших студентов, начиная со второго семестра. С этого сентября по итогам учебного года каждому отличнику очной формы обучения будет начислено 100 тысяч рублей. Воспользоваться накопленной суммой можно будет по окончании МАУ для приобретения жилья в Мурманской области.

«Кроме того, начался отбор на именную стипендию губернатора одаренным детям и учащейся молодежи. 6 победителей получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей, а еще более 100 человек по 37 тысяч рублей. И уже на этой неделе мы принимаем в Мурманской области 12-й всероссийский форум рабочей молодёжи. Участниками станут более 300 человек со всей страны, 50 из которых – наши северяне», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о мерах поддержки и мероприятиях доложила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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