Андрей Чибис: с Мурманской областью стали считаться

Убедительные результаты социально-экономического развития Мурманской области привели к тому, что с регионом стали считаться на федеральном уровне, заявил губернатор Андрей Чибис в ходе сегодняшней онлайн-трансляции «Два года за два часа», посвящённой двум годам работы на посту главы области.

«Точнее всего сказал Президент: «Раньше Россия прирастала Сибирью, теперь – Арктикой». И тот экономический драйв, которого нам удалось добиться, как раз и был нашей главной задачей. Рост доходов бюджета позволяет нам больше вкладывать в социальную сферу. Так экономический рост позволяет нам ощущать изменения непосредственно в быту. А теперь для нас самое важное – битва за будущее», - отметил губернатор.

Как сообщил Андрей Чибис, за два года доходы областного бюджета увеличились на 38%. В этом году бюджет сохраняет социальную направленность, 75% его расходов – затраты на здравоохранение, образование, соцподдержку. Более того, принято решение увеличить объем расходов по ключевым сферам жизни почти на 11 млрд рублей - до 97,3 млрд.

При этом бюджет Мурманской области успешно прошёл испытание пандемией коронавируса. В 2020 году 7,6 млрд рублей (из них 3 млрд – средства областного бюджета) было направлено на борьбу с пандемией и минимизацию её последствий.

Главным «топливом» для роста экономики и, соответственно, роста доходов областной казны губернатор назвал инвестиции. В первый год действия преференциальных режимов для резидентов Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики» Мурманская область стала “номером один” на Севере по привлечению инвестиций, и, по словам главы региона, намерена удержать лидерство: в перспективном стратегическом кейсе области на ближайшее десятилетие – более 50 проектов с объемом вложений 560 млрд рублей и созданием 24 000 рабочих мест.

Благодаря росту экономики регион смог не только изменить структуру государственного долга в пользу более дешевых кредитных ресурсов, но и снизить его за последние годы. Начиная с 2015 года госдолг не опускался ниже отметки в почти 19 млрд рублей, а это, в зависимости от поступлений, составляло от 34 до 55 % долговой нагрузки на бюджет. За последние два года удалось снизить госдолг до 13,5 млрд, или 19 % долговой нагрузки. Мурманская область вошла в десятку субъектов с наименьшим уровнем долговой нагрузки, заняв 9 место. Текущий год Мурманская область начала с госдолгом, состоящим из бюджетных кредитов. В составе долга отсутствуют коммерческие кредиты, что снижает нагрузку на расходы бюджета и позволяет уделять больше внимания реализации запросов в социальной сфере, пояснил Андрей Чибис.