Андрей Чибис: с помощью инвеступолномоченных и их команд решено более 90% вопросов предпринимателей региона, поступивших в 2023 году

С помощью инвеступолномоченных и их команд решено более 700 вопросов предпринимателей региона в 2023 году, это 90% от поступивших за год, оставшиеся в работе. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания. Как отметил глава региона, всего в прошлом году к инвеступолномоченным обращались более 1200 предпринимателей региона, проведено 270 личных приемов.

«Это хороший результат. Понятно, что не все вопросы могут решиться моментально, но, тем не менее, мы видим позитивную динамику. Мы уже несколько лет занимаемся развитием института инвеступолномоченных в муниципалитетах, сегодня это часть инвестстандарта, который утвердило Правительство Российской Федерации во исполнение поручения Президента Владимира Путина», – подчеркнул Андрей Чибис.

Самые популярные направления обращений – это консультации и подготовка документов по различным мерам поддержки и предоставлению земельных участков.

Андрей Чибис отметил, что работа инвеступолномоченных помогает реализовывать важные проекты, развивать бизнес и создавать комфортные условия для северян.

«В 2023 году было оказано содействие проекту строительства новых биотопливных котельных в Мурманске и под Мончегорском, а также проекту модернизации системы теплоснабжения в Видяево. Здесь инвеступолномоченные помогали и оперативно отработать заявку концессионера, а также вели согласование проекта соглашения во всех инстанциях. Новые котельные позволят населенным пунктам перейти на более эффективные виды топлива, и это ещё один наш шаг ухода от мазутозависимости», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru