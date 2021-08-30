Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис дал поручение муниципалитетам быть готовыми в ближайшее время начать отопительный сезон.

«На трансляции в пятницу в соцсетях этот вопрос был одним из самых ключевых. Стало прохладно. В социальные объекты тепло мы по всей области уже начали давать, на утро сегодняшнего дня 80% по плану будет их подключено. И конечно, коллеги, пора запускать тепло в дома, не дожидаясь нормативных сроков, когда температура среднесуточная будет держаться пять дней», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис обратился к муниципальным властям – к 1 сентября теплоэнергетическая система области должна быть готова к старту отопительного периода, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.