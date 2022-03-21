Андрей Чибис: считаю недопустимой ситуацию в Печенгской ЦРБ. Татьяна Лоткова должна освободить занимаемую должность

По итогам поездки в муниципалитет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Печенгской ЦРБ будут приняты кадровые решения. Глава региона отметил, что в рамках рабочей поездки без предупреждения заехал в медучреждение, расположенное в посёлке Никель, чтобы посмотреть, как выполнен ремонт помещений первого этажа под детскую поликлинику. К губернатору обратилась сотрудница с сообщением о нехватке важного оборудования для обследования беременных женщин, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Отсутствие этого аппарата существенно мешает оказанию медпомощи. И вместо того, чтобы понимать нужды своего учреждения здравоохранения, оперативно решать проблему, к сожалению, после этого со стороны главврача последовало давление в сторону специалиста, обратившегося с вопросом. Я считаю недопустимой эту ситуацию в Печенгской ЦРБ, и это сигнал всем руководителям. Мало того, что руководитель учреждения не следит за ситуацией с оборудованием, хотя есть чёткие контакты с Минздравом, главврач ситуацией не владеет. И это касается всех главврачей и руководителей – я не допущу замалчивание проблем, игнорирование просьб коллектива и ваших специалистов. Вы обязаны чувствовать ситуацию и разбираться с каждым сигналом. Мы со своей стороны всегда открыты к диалогу, особенно в части того, что напрямую касается здоровья и безопасности наших жителей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: gov-murman.ru