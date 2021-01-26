Андрей Чибис: «Сделать наши университеты кузницей кадров для арктических проектов»

Ввести областные гранты для молодых учёных, наладить прохождение мурманскими студентами практики на крупнейших предприятиях и флотах региона, помочь курсантам МГТУ принять участие в параде Победы – эти и ряд других решений были приняты в ходе визита губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Мурманский государственный технический университет в День российского студенчества.

Визит начался с экскурсии в корпус Л, где идёт масштабная реконструкция помещений. Капитальный ремонт аудиторий-амфитеатров с высотой потолков в два этажа – задача сложная и дорогостоящая. Решение её стало возможным благодаря поддержке компании «НОВАТЭК»: только в 2020 году в рамках долгосрочного соглашения между правительством региона и ПАО «НОВАТЭК» о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития компания направила на модернизацию университета 150 млн рублей.

Ещё одна примета «перезагрузки» вуза, с которой познакомили губернатора, - обновлённый морской тренажёрный центр. В отремонтированных классах установлены новейшие тренажёрные комплексы судовых энергетических установок, грузобалластных операций и судовождения, имитирующие работу реально существующих технических устройств. Оборудование университет приобрёл в конце прошлого года.

Центральным событием посещения губернатором вуза стала встреча со студентами и курсантами МГТУ. Андрей Чибис поздравил юношей и девушек с Татьяниным днём и отметил огромную потребность области в квалифицированных кадрах.

«Наша главная цель, связанная с образованием, – сделать наши университеты кузницей кадров для арктических проектов. У нас целый пул проектов, которые в Мурманской области будут реализовываться, и часть из них уже в активной стадии реализации. Это более 600 миллиардов рублей инвестиций и 30 тысяч рабочих мест. Это интересная, высокооплачиваемая работа, но этих людей нужно готовить. Здесь мы делаем ставку на вас. Мы сформировали программу действий на ближайшие годы синхронно с крупнейшими работодателями, создали наблюдательный совет университета. И я очень рад, что процессы «перезагрузки» МГТУ уже идут», – подчеркнул глава региона.

В процессе диалога губернатора со студентами и курсантами был принят ряд решений. Так, Андрей Чибис дал коллегам поручение ввести в регионе грантовую поддержку для молодых учёных, пообещал помочь курсантам МГТУ принять участие в параде Победы 9 мая в Мурманске, перестроить молодёжную политику в Заполярье с учётом нужд самих молодых людей.

Отдельной темой разговора стало прохождение учащимися практики – морской и производственной. Губернатор сообщил, что в этом году число мест для мурманских курсантов на барке «Седов» будет существенно увеличено, соответствующее соглашение с Росрыболовством готовится к подписанию. Кроме того, с судовладельцами, получающими областные налоговые льготы, будет также заключено соглашение об обязательном приёме на практику учащихся МГТУ. Что касается крупных компаний, реализующих свои проекты в Мурманской области, таких как «НОВАТЭК», то, по словам Андрея Чибиса, они готовы брать практикантов, но это должны быть по-настоящему мотивированные, готовые напряжённо трудиться студенты.

«Мы продолжим поддержку МГТУ, создание здесь высокотехнологичного центра арктических компетенций. Первые шаги уже реализованы», – подытожил встречу губернатор.

Визит завершился рабочим совещанием с руководством вуза по текущим вопросам жизни и развития МГТУ, сообщает региональное Министерство информационной политики.