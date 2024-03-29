Андрей Чибис: сегодня между правительством Мурманской области и всеми крупными компаниями региона выстроено конструктивное взаимодействие

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на заседании правительства Мурманской области рассмотрели итоги реализации соглашений о социальном партнёрстве с крупными компаниями за 2023 год, а также обсудили планы по наращиванию сотрудничества в текущем году.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что дополнительные средства, которые вкладываются помимо налогов, позволяют решать больше задач, направленных на развитие региона, повышение качества жизни в населенных пунктах, где присутствуют компании. Основные сферы – ЖКХ, здравоохранение, культура, образование, спорт и благоустройство.

«Работаем сообща, вклад правительства зачастую превышает объём дополнительных частных денег. В настоящее время между регионом и крупными компаниями заключено 8 соглашений. В их рамках реализуется 138 мероприятий в 7 муниципалитетах: Мурманске, Мончегорске, Печенгском и Ковдорском округах, Кировске, Апатитах, Полярных Зорях. В 2023 году мы планировали вместе направить 9,2 миллиарда рублей. В результате план был перевыполнен и составил 107%, общий объём вложенных средств превысил 9,8 млрд рублей», – сообщил Андрей Чибис.

Всего с 2020 года в рамках реализации соглашений о социальном партнёрстве в развитие Мурманской области направлено 24,4 млрд рублей. Пять из восьми соглашений – с компаниями «Норильский никель», «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Ковдорский ГОК» и Госкорпорацией «Росатом», реализуются уже не первый год, что говорит о надёжных партнёрских отношениях, выстроенных между правительством Мурманской области и предприятиями.

Дополнительное соглашение, заключенное в 2023 году с «Норильским никелем», стало самым крупным в истории Мурманской области по привлечению инвестиций в рамках социального партнерства. В его рамках до 2025 года планируется направить 10 млрд рублей на проекты в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды Мончегорска и Печенгского округа.

В рамках соглашения в 2023 году совместно выполнен ремонт части помещений Мончегорской ЦРБ; введено в эксплуатацию модульное здание с аппаратом МРТ; отремонтировано 19 квартир для медицинских работников дефицитных специальностей, приезжающих в Мончегорск и Печенгский округ.

«В планах на 2024 год ремонт мастерских в Мончегорском политехническом колледже в рамках проекта «Профессионалитет», а также строительство нового здания инфекционного отделения в Мончегорске на базе центральной районной больницы. Помимо этого, «Норникель» планирует построить клинику «Корпоративного центра здоровья», – отметил Андрей Чибис.

В тесном сотрудничестве с «ФосАгро» регион проводит капитальный ремонт лечебного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы.

«Фактически, это уже новый, современный медицинский комплекс, который обслуживает два города – Апатиты и Кировск. По нашей просьбе предприятие оказывает дополнительную финансовую поддержку приглашенным медицинским работникам Апатитско-Кировской ЦГБ и поликлиник», – перечислил губернатор

Помимо этого, уже направлен первый транш в размере полутора миллиардов рублей на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск. В рамках сотрудничества с компанией выполнено благоустройство территории в микрорайоне Кукисвумчорр – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Набор мероприятий компании очень значителен. В ближайшее время мы приступим к строительству аквапарка с гостиницей и паркингом в Кировске. И мы видим, что благодаря совместной работе и Кировск, и Апатиты заметно расцветают, это отмечают и гости, и жители», – подчеркнул губернатор и поблагодарил коллег.

В рамках сотрудничества с компанией «НОВАТЭК» в 2023 году закончен первый этап модернизации учебного корпуса Мурманского индустриального колледжа. Активно идет реконструкция объекта культурного наследия – здания кинотеатра «Родина» в Мурманске. На средства компании приобретены и переданы Центральной медико-санитарной части №120 ФМБА дополнительно три автомобиля скорой медицинской помощи.

Совместно с компанией «Росатом» отремонтированы 2,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; проведено электроосвещение электроосвещения автомобильной дороги Полярные Зори – Африканда и реализуется набор мероприятий в Полярных Зорях.

«С Ковдорским ГОКом мы заключили инвестиционное соглашение на 100 млрд рублей именно в развитие предприятия. А это обеспечивает продолжение его работы минимум до 2047 года. Недавно были там и смотрели, как идет инвестирование. Если бы этого соглашения в рамках инвестконтракта не было, то были бы большие риски остановки и закрытия предприятия в ближайшие четыре года. А это градообразующее предприятие, на котором трудится почти 4000 человек», – подчеркнул губернатор.

Также «Ковдорский ГОК» компании «ЕвроХим» в рамках сотрудничества предоставляет ежемесячные доплаты 22 врачам, отремонтировал и меблировал квартиры для врачей, при поддержке предприятия ведутся капитальные ремонты сетей ЖКХ. Ковдорский политехнический колледж был включен в программу «Профессионалитет» и обновлен.

«Это первый проект с частной компанией в рамках программы «Профессионалитет», ставший победителем. Буквально недавно мы были там, все качественно сделано», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что региональное правительство стремится увеличивать число партнёров. В 2023 году было подписано два рамочных соглашения с компаниями «Полярный литий» и «Арктический литий». «Это ещё один мощный проект для экономики региона и нашей страны. Далее будем наполнять их предметно мероприятиями, направленными на развитие Ловозерского района», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, начата реализация соглашения с «Национальной транспортной компанией», заключенного на площадке ПМЭФ-2023. За год взаимодействия архитектурно-художественной подсветкой украшены дополнительно 14 домов столицы Кольского Заполярья; выполнен ремонт фасада гимназии №8 в Мурманске; обустроена детская игровая площадка, на Привокзальной, 20 и проведено озеленение территории.

Также правительство региона взаимодействует с компаниями группы «Акрон», «С7», «РУСАЛ», «Ловозерский ГОК».

«Очень важно, что вместе с крупнейшими промышленными партнёрами, работодателями мы работаем над мастер-планами опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. У нас это три агломерации. Специалисты и эксперты компаний активно участвуют в разработке предложений. Уверен, и в их реализации примут активное участие», - отметил в завершение глава региона.

Подробнее в рамках заседания правительства доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru