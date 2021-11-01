Андрей Чибис сегодня в прямом эфире в соцсетях ответит на вопросы северян по ситуации с COVID-19

Сегодня в 18 часов стартует «прямая линия» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Глава региона ответит на вопросы жителей Заполярья, связанные с работой в новых условиях, поддержкой бизнеса и вакцинацией.

«Попросил в прямой эфире принять участие главного врача Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Аркадия Амозова, который в настоящее время управляет ключевым ковидным госпиталем в регионе. Он также сможет ответить на вопросы северян, в том числе, в отношении вакцинации», – отметил Андрей Чибис.

Задавать свои вопросы жители Заполярья смогут во время эфира и под анонсом прямой линии на страницах губернатора в социальных сетях, сообщает региональное Министерство информационной политики.