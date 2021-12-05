Андрей Чибис: Съезд нацелил однопартийцев на выполнение конкретных задач, определенных народной программой

В народной программе «Единой России» - стратегия развития России на ближайшие пять лет

«На съезде «Единой России» подведены итоги 5-летней работы партии и парламентской кампании, определены основные направления деятельности на предстоящий электоральный период. Основная задача партии сейчас - это выполнение предвыборных обещаний в интересах граждан. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своём обращении к участникам съезда», - прокомментировал член генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис.

Как пояснил секретарь реготделения, при генсовете созданы специальные комиссии, которые соответствуют ключевым задачам и направлениям программного документа.

«Это позволит вести мониторинг исполнения народной программы, оперативно разрабатывать меры, направленные на её эффективное и своевременное исполнение. С разделами программы и работой комиссий будет синхронизирована и реализация партийных проектов», - пояснил он.

Напомним, в Москве 4 декабря прошёл заключительный этап съезда «Единой России». На нём представлен отчёт о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/andrej-chibis-sezd-nacelil-odnopartijcev-na-vypolnenie-konkretnyh-zadach-opredelennyh-narodnoj-programmoj