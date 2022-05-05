Андрей Чибис: ситуация на предприятиях региона остается стабильной, рабочий и производственный процессы идут в плановом порядке

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. Открывая совещание, глава региона отметил, что, по имеющимся данным, на предприятиях ситуация остается стабильной, рабочий и производственный процессы идут в плановом порядке. Малый и средний бизнес работает достаточно устойчиво, в регионе предпринимателям предоставляется ряд мер поддержки.

Как сообщил Андрей Чибис, принципиально важным моментом остается то, что ситуация на рынке в рознице стабилизировалась.

Особое внимание губернатор уделил вопросу мониторинга безработицы в регионе.

«Мы видим, что уровень безработицы стабилен, – он не растёт. Обращаю внимание на те 28 тысяч вакансий, которые имеются в Мурманской области, и на работу по максимальному стимулированию центров занятости, людей, команд в муниципалитетах для обеспечения трудоустройства тех, кто в этом нуждается», – подчеркнул губернатор.

Ещё одной мерой по сокращению роста безработицы стало создание временных рабочих мест. Как отметил глава региона, прежде всего это касается уборки территорий и благоустройства в муниципалитетах.

«Отдельно обращаю внимание на вопрос, связанный с организацией трудоустройства подростков. Это важнейшая задача – приучать их к труду, давать возможность заработать деньги, чтобы они могли потратить свое свободное время с пользой и для себя, и для населенного пункта, в котором они живут», – заключил Андрей Чибис.

Как сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, мониторинг ситуации на промышленных предприятиях региона продолжается.

«Мы обрабатываем информацию, которая поступает от предприятий относительно запасов комплектующих, выпуска готовой продукции и ситуации на складах», – отметила она.

Ольга Кузнецова подчеркнула, что в настоящее время большинство крупных предприятий смогло решить вопросы, связанные с недоступностью ряда оборудования и комплектующих импортного производства. Большинство сформировало необходимый запас на полгода, также продолжается работа по поиску других каналов поставок через дружественные страны.

«Мы продолжаем работу с регистраций предприятий на бирже импортозамещения. Список тех, кто ею пользуется, постоянно пополняется», – отметила вице-губернатор.

Ольга Кузнецова напомнила, что в Мурманской области создан региональный Фонд развития промышленности.

«В рамках последнего пакета федеральных мер поддержки было принято решение о докапитализации региональных фондов на сумму 4,3 млрд рублей. Соответственно с 15 мая наши предприятия могут пользоваться займами фонда под 5%, объём займов составляет до 20 млн рублей на пополнение оборотных средств. Также федеральной частью предусмотрена компенсация процентных ставок по взятым кредитам в коммерческих банках. Из регионального бюджета на поддержку в рамках антикризисного плана было выделено 100 млн рублей», – сообщила она.

Также продолжается работа с торговыми представительствами по сбыту продукции наших предприятий.

«Ещё хотела бы обратить внимание на то, что мы ведем работу по расширению перечней системообразующих предприятий. Сейчас это особо актуально, так как последний федеральный антикризисный пакет был дополнен 19 мерами. Сейчас их уже 262», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, последние меры касаются расширения льготного кредитования для системообразующих предприятий, мер поддержки для предприятий транспортного комплекса, кредитования ресурсоснабжающих организаций через Фонд поддержки ЖКХ, освобождение от части акцизов на жидкую сталь, которая используется в собственном производстве, также ряд мер принят для сферы строительства.

«Сейчас уже не осталось тех отраслей, где не используется каких-либо мер поддержки. В данный момент мы концентрируемся на инвестиционных проектах, которые нуждаются в льготном кредитовании. Здесь также принят ряд федеральных решений», – заключила Ольга Кузнецова.