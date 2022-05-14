Андрей Чибис: ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют

В формате ВКС вчера состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. О текущей ситуации на рынке труда Мурманской области, ходе реализации отдельных мероприятий и новых подходах к работе служб занятости доложил глава региона Андрей Чибис.

«Ситуация в Мурманской области на данный момент остаётся стабильной. Об этом свидетельствуют и экономические показатели: в первом квартале индекс промышленного производства превысил среднероссийский в 2 раза, составив 110,5%. Это обусловлено увеличением объёма металлургического производства. Также увеличился на 19% объём строительных работ: это выше среднероссийского показателя в 4 раза. Мы начинаем строить новый завод, на который соответственно ведётся набор сотрудников. Также продолжается реализация других крупных проектов. Риски остановки производств отсутствуют», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что ситуация на рынке труда также стабильна: число вакансий, заявленных в службу занятости, составляет почти 27 тысяч единиц, при этом численность безработных с начала текущего года уменьшилась на 13%. В регионе создана и постоянно актуализируется база вакансий, а также оптимизирована работа служб занятости. Глава региона отметил, что ситуация постоянно мониторируется, обсуждается с руководителями предприятий региона и держится на контроле.

В дополнение к федеральным мерам поддержки правительством Мурманской области предусмотрено 36 мер регионального уровня, направленных на поддержку организаций и предпринимателей, на их финансирование из областного бюджета выделено 100 млн рублей, в том числе на совместные программы с федеральным Фондом развития промышленности.

В 2022 году будет продолжена успешно зарекомендовавшая себя практика организации временных общественно полезных работ в целях поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На это мероприятие из резервного фонда Правительства Мурманской области выделено 53 млн рублей. Ожидается, что трудоустроиться по данной программе в этом году смогут более 800 северян.

«В дополнение к различным федеральным программам мы финансируем нашу региональную программу по временному трудоустройству в муниципалитетах. Здесь также ведется четкое взаимодействие с компаниями и с муниципальными органами власти. Подобная программа действует и для подростков на время каникул – мы максимально их стимулируем, чтобы ребята получали профессию и трудоустраивались по ней, или могли работать в сфере городского благоустройства. Финансирование также выделено», – рассказал глава региона.

Кроме того, в Мурманской области действуют телефонные «горячие линии» для граждан и работодателей, работает 9 консультационных пунктов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/