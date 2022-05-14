Пора собирать удочки!С пятницы, 13 мая, в Мурманской области ношение масок является рекомендацией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 11:00

Андрей Чибис: ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, риски остановки производств отсутствуют

В формате ВКС вчера состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. О текущей ситуации на рынке труда Мурманской области, ходе реализации отдельных мероприятий и новых подходах к работе служб занятости доложил глава региона Андрей Чибис.

«Ситуация в Мурманской области на данный момент остаётся стабильной. Об этом свидетельствуют и экономические показатели: в первом квартале индекс промышленного производства превысил среднероссийский в 2 раза, составив 110,5%. Это обусловлено увеличением объёма металлургического производства. Также увеличился на 19% объём строительных работ: это выше среднероссийского показателя в 4 раза. Мы начинаем строить новый завод, на который соответственно ведётся набор сотрудников. Также продолжается реализация других крупных проектов. Риски остановки производств отсутствуют», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что ситуация на рынке труда также стабильна: число вакансий, заявленных в службу занятости, составляет почти 27 тысяч единиц, при этом численность безработных с начала текущего года уменьшилась на 13%. В регионе создана и постоянно актуализируется база вакансий, а также оптимизирована работа служб занятости. Глава региона отметил, что ситуация постоянно мониторируется, обсуждается с руководителями предприятий региона и держится на контроле.

В дополнение к федеральным мерам поддержки правительством Мурманской области предусмотрено 36 мер регионального уровня, направленных на поддержку организаций и предпринимателей, на их финансирование из областного бюджета выделено 100 млн рублей, в том числе на совместные программы с федеральным Фондом развития промышленности.

В 2022 году будет продолжена успешно зарекомендовавшая себя практика организации временных общественно полезных работ в целях поддержки предприятий, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На это мероприятие из резервного фонда Правительства Мурманской области выделено 53 млн рублей. Ожидается, что трудоустроиться по данной программе в этом году смогут более 800 северян.

«В дополнение к различным федеральным программам мы финансируем нашу региональную программу по временному трудоустройству в муниципалитетах. Здесь также ведется четкое взаимодействие с компаниями и с муниципальными органами власти. Подобная программа действует и для подростков на время каникул – мы максимально их стимулируем, чтобы ребята получали профессию и трудоустраивались по ней, или могли работать в сфере городского благоустройства. Финансирование также выделено», – рассказал глава региона.

Кроме того, в Мурманской области действуют телефонные «горячие линии» для граждан и работодателей, работает 9 консультационных пунктов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30«Мой друг робот». Художественный фильм (6+)16:25«Князь Удача Андреевич». Художественный фильм (0+)17:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,99 рубля, доллар потерял 2,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14-16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика