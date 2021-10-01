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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 08:45

Андрей Чибис: ситуация в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков улучшается

За первое полугодие 2021 года показатели борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе заметно улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая плановое заседание Антинаркотической комиссии Мурманской области.

«Надо отдать должное – ситуация улучшается. Это значит, что те меры, которые мы с вами обсуждаем, принимаем и реализуем, дают соответствующий эффект», – отметил глава региона.

В подтверждение Андрей Чибис привёл несколько цифр.

Так, общее число преступлений за 8 месяцев текущего года по отношению к тому же периоду прошлого года снизилось на 2,3%, в то время как количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ упало сразу на 13,4%.

Серьёзных успехов удалось добиться в противодействии наркоторговле и наркопропаганде в Интернете. 31 интернет-ресурс и 6 сообществ в социальной сети «ВКонтакте», содержащих признаки пропаганды потребления наркотиков, заблокированы. Пресечена деятельность двух интернет-магазинов, выявлено 38 лиц, причастных к их работе, в результате изъято 3,5 кг различных наркотических и психотропных веществ. Всего за первое полугодие 2021 года правоохранительными органами Мурманской области изъято из оборота 4,2 кг наркотиков.

На 12,5% снизилось число несовершеннолетних, находящихся на учёте в Мурманском областном наркологическом диспансере. За 8 месяцев года за причастность к незаконному обороту запрещённых веществ привлечены к административной ответственности 12 несовершеннолетних, в том числе шестеро – за употребление наркотиков. К ответственности также привлечены 30 родителей малолетних любителей зелья. Девятеро взрослых ответили по закону за вовлечение подростков в употребление психоактивных веществ.

«Совершенно очевидно, что благодаря и профилактической работе, и работе правоохранительных органов у нас есть правильный тренд на сокращение количества преступлений и правонарушений. Но понятно, что никаких оснований, чтобы расслабляться, для нас с вами не существует. Проблема серьёзная, как для нашей страны, так и для всего мира. Принципиально важно очень активно продолжать эту работу и двигаться вперёд», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, члены АНК обсудили вопросы совершенствования работы по учёту лиц, употребляющих наркотики, и побуждению их к отказу от зависимости, а также меры противодействия пропаганде и рекламе наркотиков. В ходе заседания была выдвинуто предложение выйти на федеральный уровень с инициативой об обязательном тестировании на наркотики всех призывников в Вооружённые Силы РФ.

 

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