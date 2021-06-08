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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 16:15

Андрей Чибис: социальные работники – люди с большой душой и безграничным милосердием

Сегодня, в День социального работника, который ежегодно в России отмечается 8 июня, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником. В зале Кольского районного центра культуры собрались работники этой сферы из разных муниципалитетов региона – специалисты и руководители центров соцподдержки и социального обслуживания населения, детских приютов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

«От всей души поздравляю всех с этим светлым праздником. Социальный работник – не только профессия, это состояние человеческой души. Миссия, которую вы ежедневно выполняете, помогая нашим землякам, заслуживает уважения. Я часто посещаю соцучреждения области, но не видел ни одного работника, у которого бы не было теплоты в глазах по отношению к своим подопечным. Это самое главное, самое ценное, – приветствуя гостей праздничного мероприятия, сказал Андрей Чибис. – Непростые времена пандемии еще раз показали, социальные работники – люди с большой душой и безграничным милосердием. Вы были на передовой каждый день и помогали нуждающимся гражданам, соблюдающим самоизоляцию. Низкий поклон за вашу самоотверженность и преданность работе, крепкого здоровья и благополучия в жизни!»

В рамках торжественной церемонии за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня социального работника Андрей Чибис вручил специалисту Апатитского центра соцподдержки населения Надежде Очик Почетную грамоту министерства труда и социальной защиты России. Почетной грамоты губернатора Мурманской области удостоена Ирина Лаврухина, администратор баз данных Кандалакшского межрайонного центра соцподдержки населения. В этот праздничный день 14 сотрудников социальных учреждений Мурманской области также награждены Благодарностями и Благодарственными письмами главы региона.

От имени депутатов Мурманской областной Думы с профессиональным праздником присутствующих поздравил  спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

— Душевная теплота, готовность по первому зову протянуть руку помощи, доброжелательность, умение находить выход из самых сложных жизненных ситуаций – это ваши профессиональные навыки, – обратился к собравшимся Сергей Дубовой. – Они доступны только людям с большим сердцем, открытой душой и состраданием. Это отличает всех социальных работников Мурманской области.

Парламентарий поблагодарил всех за напряженный труд в период пандемии и пожелали, чтобы добро, подаренное людям, обязательно вернулось сполна. Особо отличившимся социальным работникам депутаты вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в системе социальной защиты Мурманской области на благо северян трудятся почти 3400 человек – социальные работники, специалисты по работе с семьей и реабилитации, врачи и психологи, младший и средний медицинский персонал. Численность получателей мер социальной поддержки в 2020 году в регионе составила почти 337 тысяч человек. Общий объем средств, предусмотренных в 2021 году на государственную программу «Социальная поддержка» – 16,5 млрд рублей.

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