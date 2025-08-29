ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМВ Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.25 13:30

Андрей Чибис сообщил о новых мерах поддержки в системе образования Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будут введены новые меры поддержки в системе образования. Об этом глава региона сообщил вчера в ходе традиционного августовского совещания.

Так, по поручению главы региона из областного бюджета будут выделены дополнительные средства на ежемесячные губернаторские доплаты. Руководители укрупненных учреждений с 1 сентября будут получать дополнительно: 30 тысяч рублей за два объединенных учреждения, 50 тысяч рублей за три объединенных учреждения, 70 тысяч рублей за четыре и более объединенных учреждений.

«Мы для руководителей введём специальные губернаторские выплаты. Почему это важно? Я детально пообщался в этот период с многими теми, кому присоединили учреждения юридически – кому-то добавили ещё одно, кому-то два, а кому-то четыре и более. И понятно, что и ответственность выросла, и трудозатраты, и нагрузка на руководителей. Поэтому ежемесячно, с 1 сентября этого года, появится эта доплата. И это справедливо, потому что работы стало больше. Вы это прекрасно понимаете», – обосновал своё решение губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис сообщил, что на 10% будет увеличен норматив финансирования на учебные расходы школ и детских садов – это средства на учебники, оборудование и оснащение учреждений.

Второе нововведение, в текущем году в губернаторской программе «На Севере – твой проект» появится отдельная номинацию для создания новых спортивных и детских площадок в школах и детских садах.

В Мурманской области готовят кадры для Арктики. Одна из задач губернаторского плана «На Севере – жить!». В рамках этой работы в школах создаются профильные классы, колледжи и вуз плотно работают с крупными предприятиями региона и т.д. Так, дополнительно из регионального бюджета планируется выделить 30 миллионов на экскурсии на предприятия Кольского Заполярья.

Отдельное внимание – безопасности. Планируется установка системы контроля управления доступом (турникеты) во все школы Мурманска.

 

 

