Андрей Чибис: «Состояние дворов и крыш требует пристального внимания администраций муниципалитетов»

На Мурманскую область обрушились рекордные снегопады. Дорожники и коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме, но, чтобы полностью справиться с последствиями стихии, необходимо объединение всех имеющихся в области сил. Губернатор Андрей Чибис провёл в Центре управления регионом рабочее совещание, к которому по каналам видеосвязи подключились муниципалитеты области и дорожные службы.

«Такое количество осадков требует максимальной мобилизации, здесь стандартными мерами не обойтись. Особое внимание прошу обратить на дворы и кровли, потому что с дорогами у нас ситуация проще. Состояние дворов и крыш требует пристального внимания администраций муниципалитетов и взаимодействия с управляющими компаниями. Задача у нас с вами – не протоколы составлять, а координировать уборку снега в штабном режиме», – отметил глава региона, открывая совещание.

Как сообщил заместитель губернатора Юрий Сердечкин, за девять дней февраля в ЗАТО Александровск и ЗАТО Заозерск выпало полторы месячных нормы снега, в Печенгском округе – две, в Мурманске – более двух норм (216%). С начала месяца из-за снежных заносов дважды приходилось закрывать движение по Серебрянскому шоссе, однако на сегодняшний день ситуация на дорогах нормализовалась. На очистке от снега региональных трасс работают порядка 170 единиц техники в сутки. Федеральная трасса «Кола» также поддерживается в хорошем состоянии.

Хуже обстоят дела с дворами и кровлями в муниципалитетах. Около 1800 домов по Мурманской области имеют скатные крыши, а значит, снежные массы на них представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Более 740 из них приходится на Мурманск. По словам главы администрации областного центра Евгения Никоры, по состоянию на утро 9 февраля в городе осталось очистить от снега 62 скатные кровли. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме, который продлится ещё трое суток.

По инициативе губернатора Мурманской области с сегодняшнего дня к уборке крыш подключаются спасатели регионального Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Однако, как особо указал Андрей Чибис, это не снимает с местных администраций обязанности завершить начатое и убрать сброшенный с крыш снег с тротуаров.

«Мы даём дополнительные силы на высотные работы, но очень важно выстроить всю цепочку – ограждения, уборка, вывоз. Чтобы потом это всё не соскребать ещё неделю. Не надо ссылаться на управляющие компании, для этого в каждом округе есть целый штат сотрудников администрации. Пусть они эту работу координируют под Вашим руководством», – подчеркнул губернатор, обращаясь к главе администрации Мурманска.

Отдельно глава области коснулся темы припаркованных автомобилей, которые мешают уборке дворовых территорий. Здесь, по мнению губернатора, при необходимости нужно действовать решительно.

«Мы как угодно можем людей призывать, но инструментарий оперативной эвакуации на время уборки снега вместе с ГИБДД должен быть отработан», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на совещании также была представлена в действии система дистанционного мониторинга уборки дорог. На экране ЦУРа в режиме реального времени отображается положение каждой единицы техники, оснащённой датчиком ГЛОНАСС, её задание и процент его выполнения. Система уже действует в рабочем режиме, с 15 февраля её данные будут открыты для всех.