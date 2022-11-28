Андрей Чибис: спортсмены Мурманской области вновь доказали, что Север – родина настоящих чемпионов

На оперативном совещании правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис рассказал о достижениях заполярных спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

«В Казани на чемпионате России по плаванию, проходящем в рамках второго этапа международных «Игр дружбы», уроженец Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал два «серебра» и одну «бронзу», – поделился губернатор.

На соревнованиях в столице Татарстана вместе с чемпионом мира, мастером спорта международного класса Павлом Самусенко Мурманскую область представляли Валерий Чураков, Елизавета Прохорова и Есения Константинова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди достижений заполярных спортсменов губернатор отметил новый рекорд России в приседаниях со штангой, который установил Марк Микитюк на международном турнире по пауэрлифтингу «Содружество нации» в Туле. А также успех воспитанников Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва на чемпионате Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Северяне завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Фото: https://vk.com/minsport_51?z=photo-59785956_457257176%2Fwall-59785956_7101