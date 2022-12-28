Андрей Чибис: средства, которые могли бы пойти на реконструкцию площади Пять Углов, мы направим на ремонт дворов

Во время итоговой пресс-конференции губернатор рассказал о том, что думает о реконструкции главной площади областной столицы.

«Конечно, же её нужно реконструировать. Есть соответствующий проект-победитель. Он коллегами, в том числе профессиональным местным сообществом, дорабатывается и будет представлен на общественное обсуждение. То, как выглядит площадь сейчас, с щебенкой, не нравится. Но это не первоочередная задача. Средства, которые могли бы пойти на площадь, мы направим на ремонт дворов, так же как сделали это и в прошлом году», – ответил Андрей Чибис на вопрос «Кольского маяка».

Фото: https://vk.com/video537777114_456242146?list=a6696b725d6c5a2f0e