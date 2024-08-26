Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!»Андрей Чибис: «Строительство нового жилого квартала в Коле – важное историческое событие для Мурманской области»
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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 14:30

Андрей Чибис: «Строительство нового жилого квартала в Коле – важное историческое событие для Мурманской области»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне в Коле губернатор Мурманской области Андрей Чибис и управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков дали старт строительству нового жилого микрорайона «Кольские Огни». На оперативном совещании в региональном правительстве Андрей Чибис отметил, что это первый масштабный проект по строительству жилого комплекса в Мурманской области за последние 30 лет.

«Объём инвестиций в проект составит 9 млрд рублей. Для его реализации девелопер получил статус резидента Арктической зоны РФ. На строительной площадке в Коле была заложения капсула времени в фундамент будущего жилого дома. В микрорайоне также разместится вся необходимая для жизни социальная и коммерческая инфраструктура. А его общая площадь превысит 90 тысяч квадратных метров», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что от момента подписания соглашения с «Самолётом» до выхода на площадку прошло 8 месяцев.

«Это указывает на высокую заинтересованность крупнейшего в стране застройщика работать в Мурманской области. Также это показатель эффективной и слаженной работы всех органов власти. Большой объем необходимой проектной документации был реализован очень быстро», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, со стороны регионального правительства оказывается всесторонняя поддержка, которая связана с предоставлением земельного участка и налоговых льгот. Кроме того, правительство Мурманской области взяло на себя обязательства обеспечить в микрорайоне необходимую инженерную инфраструктуру.

«Продажа квартир в Коле начнётся уже в сентябре. А всего вместе с такими крупными компаниям, как «Самолёт», «ТСД» и «GloraX», мы построим жилые микрорайоны в Мурманске и Коле общей площадью 600 тысяч квадратных метров», – подытожил губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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