Андрей Чибис: темп вакцинации в Мурманской области вырос вдвое

Удельный темп вакцинации за последние две недели вырос вдвое – со 156 до 342 человек в день на 100 тысяч населения, об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании оперативного штаба накануне.

В течение июня прогрессивно росло количество желающих привиться. Специалисты отмечают, что пик пришёлся на 25 неделю года: в среднем в прививочных пунктах вакцинировали более 1500 пациентов в день. Это максимум с начала массовой прививочной кампании в регионе.

В июне число записавшихся на вакцинацию через портал «Госуслуги» и региональный портал записи возросло в 5 раз – с 1200 до 5500 человек в неделю и выше.

«Я благодарю каждого, кто прошёл или сейчас проходит вакцинацию. Многие врачи не смогли нормально отдохнуть и отменили отпуска, чтобы в усиленном режиме спасать жизни людей. И если активные темпы вакцинации сохранятся, а введённые ограничения будут соблюдаться как следует, то мы скорее сможем вернуться к нормальной жизни. Спасибо, что относитесь с пониманием», – подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для желающих привиться появился новый сервис, который поможет пройти вакцинацию быстрее. Чтобы не стоять в очереди, северяне могут заполнить необходимые документы дома. Бланки и инструкция по заполнению размещены на сайте регионального Минздрава.