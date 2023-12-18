Андрей Чибис: то, что было сделано строителями, железнодорожниками за последний год, это действительно трудовой подвиг

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области напомнил, что на прошлой неделе Президент России Владимир Путин дал старт движению по новой железной дороге на западный берег Кольского залива на Мурманском транспортном узле. Глава региона отметил, что это очень важно для нашего региона, Арктической зоны, для всей России.

«Реализация проекта комплексного развития транспортного узла долгое время была заморожена, мы бились, чтобы были выделены деньги, чтобы объект был достроен, и это было непросто. Благодаря поддержке президента, его личному вмешательству, все состоялось, стройка возобновилась в начале текущего года, фактически в конце года, в декабре мы участвовали уже в открытии рабочего движения. То, что было сделано строителями, железнодорожниками за последний год, это действительно трудовой подвиг», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что на завершение строительства было выделено 37,7 млрд рублей. Проложено почти 49,7 км железнодорожного пути, построено 137 искусственных сооружений, в том числе 11 мостов и путепроводов. Мост через реку Тулома – самый грандиозный объект в рамках этого проекта новой железной дороги, – состоит из восьми пролётных строений и двух береговых эстакад общей длиной 1313 метров. За монтажом и каждым этапом строительства, запуском рабочего движения наблюдала вся страна. В результате создания новой железнодорожной инфраструктуры грузооборот порта Мурманск может удвоится, в планах – довести его до 110 млн тонн в год.

«Я хочу ещё раз поблагодарить Президента России, правительство страны, лично Андрея Рэмовича Белоусова, который активно в проект включился, поддерживал нас, вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Юрия Петровича Трутнева, Алексея Олеговича Чекункова и руководство Совета безопасности, которое также поддерживало реализацию проекта. И нашу команду, которая этим проектом занималась, экономического, транспортного блока под руководством Ольги Кузнецовой. И конечно всех тех, кто воплотил этот масштабный высокотехнологичный проект в жизнь: РЖД, Минтранс России, Олега Валентиновича Белозерова, который лично в этом вопросе участвовал, наших строителей, компанию, силами которой это было сделано – Ямалтрансстрой. В сжатые сроки реализован огромный объем, вся страна следила за проектом и его оценила. Спасибо вам!», – подчеркнул глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru