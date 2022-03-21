Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область26 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли»
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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 14:00

Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область

Сегодня исполняется три года с того дня, как Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

По словам главы региона, что за это время не было ни одного спокойного года: борьба с пандемией и её влиянием на все отрасли жизни и экономики, затем беспрецедентные санкции и давление против нашей страны.

«Однако, несмотря ни на что, мы не только все вместе показывали и показываем, что способны выстоять против любых вызовов, но и ещё больше сплотились, стали сильнее.  Это самое главное. И вместе мы, сосредоточившись, продолжим делать нашу Мурманскую область лучше для каждого жителя, добиваться результатов, связанных с развитием нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что три года работы в Мурманской области – это важная для него дата, поблагодарил свою команду и коллег за совместную активную работу и пожелал всем и дальше продолжать делать жизнь на Севере комфортнее, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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№ 121.03.22 14:21 - КуприянНасколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли меня стороной. А коронавирус и спецоперация добавляют только тревогу.
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Куприян
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