Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область

Сегодня исполняется три года с того дня, как Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

По словам главы региона, что за это время не было ни одного спокойного года: борьба с пандемией и её влиянием на все отрасли жизни и экономики, затем беспрецедентные санкции и давление против нашей страны.

«Однако, несмотря ни на что, мы не только все вместе показывали и показываем, что способны выстоять против любых вызовов, но и ещё больше сплотились, стали сильнее. Это самое главное. И вместе мы, сосредоточившись, продолжим делать нашу Мурманскую область лучше для каждого жителя, добиваться результатов, связанных с развитием нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что три года работы в Мурманской области – это важная для него дата, поблагодарил свою команду и коллег за совместную активную работу и пожелал всем и дальше продолжать делать жизнь на Севере комфортнее, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/