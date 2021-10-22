Андрей Чибис: «У нас активные предприниматели, мы постоянно находимся в диалоге»

Правительство Мурманской области поддерживает и будет поддерживать малые и средние предприятия региона, отметил губернатор Андрей Чибис в ходе бизнес-завтрака с предпринимателями Заполярья.

Неформальная встреча главы региона с представителями бизнеса прошла сегодня в одном из мурманских кафе. В разговоре также приняли участие вице-губернатор Ольга Кузнецова и министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. За чашкой кофе, в непринуждённой обстановке предприниматели смогли задать губернатору и его коллегам насущные вопросы и получить исчерпывающие ответы на них.

Наибольшую тревогу у владельцев предприятий вызывает очередная волна заболеваемости COVID-19 в стране и связанные с ней ограничительные меры, принимаемые в ряде субъектов Федерации. Так, власти Москвы с 28 октября по 7 ноября закрывают практически все предприятия и организации в городе, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Андрей Чибис заверил предпринимателей, что власть не бросит бизнес в беде.

«Какие меры поддержки бизнеса в таком случае необходимы, мы чётко понимаем. Всё то «меню», которое мы давали, мы повторим. Но я очень рассчитываю и надеюсь, что нам не придётся этого делать. Ситуация ежесуточно меняется, и пока баланс у нас нормальный, сильно лучше, чем у многих наших соседей. Не исключаю, что нам повезёт, и не придётся вводить жёсткие меры», – сказал губернатор.

Андрей Чибис пояснил, что власть региона заинтересована в стабильной работе малого и среднего бизнеса, поскольку это – фактор качества жизни людей.

«Дело даже не в том, что это какой-то крупный налогоплательщик - мы налоги практически обнулили и будем продлевать этот режим. Нам просто важно, чтобы сервис работал. Например, сюда и в другие кафе ходит большое количество людей. Это качество жизни, среда для жизни. Вот почему мы хотим, чтобы малый бизнес жил, развивался, появлялось много новых мест, – вот это мы поддерживаем», – отметил глава области.

По мнению губернатора, в Мурманской области благодаря федеральным льготам для Арктической зоны и обширному пакету региональных преференций на сегодня сложился уникальный бизнес-климат.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники бизнес-завтрака обсудили ряд проблем, решения которых бизнес ждёт от органов власти. В частности, Андрей Чибис пообещал «дожать» на федеральном уровне законопроект о возможности реализации части улова рыбаками-любителями, а также дал поручение разобраться с бюрократическими трудностями, которые возникают у малых предприятий при подключении к электросетям.

Комментируя итоги встречи, губернатор подчеркнул продуктивность подобного общения с бизнесом «без галстуков».

«Неофициальный формат снимает много барьеров и стеснение со стороны тех, у кого есть вопросы. У нас активные предприниматели, мы постоянно находимся в диалоге, постоянно даём и продлеваем льготные режимы для малого бизнеса. Все заданные вопросы, как и ранее озвученные, мы постараемся решить», – резюмировал глава региона.