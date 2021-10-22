Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноябряСпрос на участковых терапевтов взлетел почти в 3 раза за последние 2 года, работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 15:45

Андрей Чибис: «У нас активные предприниматели, мы постоянно находимся в диалоге»

Правительство Мурманской области поддерживает и будет поддерживать малые и средние предприятия региона, отметил губернатор Андрей Чибис в ходе бизнес-завтрака с предпринимателями Заполярья.

Неформальная встреча главы региона с представителями бизнеса прошла сегодня в одном из мурманских кафе. В разговоре также приняли участие вице-губернатор Ольга Кузнецова и министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. За чашкой кофе, в непринуждённой обстановке предприниматели смогли задать губернатору и его коллегам насущные вопросы и получить исчерпывающие ответы на них.

Наибольшую тревогу у владельцев предприятий вызывает очередная волна заболеваемости COVID-19 в стране и связанные с ней ограничительные меры, принимаемые в ряде субъектов Федерации. Так, власти Москвы с 28 октября по 7 ноября закрывают практически все предприятия и организации в городе, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Андрей Чибис заверил предпринимателей, что власть не бросит бизнес в беде.

«Какие меры поддержки бизнеса в таком случае необходимы, мы чётко понимаем. Всё то «меню», которое мы давали, мы повторим. Но я очень рассчитываю и надеюсь, что нам не придётся этого делать. Ситуация ежесуточно меняется, и пока баланс у нас нормальный, сильно лучше, чем у многих наших соседей. Не исключаю, что нам повезёт, и не придётся вводить жёсткие меры», – сказал губернатор.

Андрей Чибис пояснил, что власть региона заинтересована в стабильной работе малого и среднего бизнеса, поскольку это – фактор качества жизни людей.

«Дело даже не в том, что это какой-то крупный налогоплательщик - мы налоги практически обнулили и будем продлевать этот режим. Нам просто важно, чтобы сервис работал. Например, сюда и в другие кафе ходит большое количество людей. Это качество жизни, среда для жизни. Вот почему мы хотим, чтобы малый бизнес жил, развивался, появлялось много новых мест, – вот это мы поддерживаем», – отметил глава области.

По мнению губернатора, в Мурманской области благодаря федеральным льготам для Арктической зоны и обширному пакету региональных преференций на сегодня сложился уникальный бизнес-климат.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники бизнес-завтрака обсудили ряд проблем, решения которых бизнес ждёт от органов власти. В частности, Андрей Чибис пообещал «дожать» на федеральном уровне законопроект о возможности реализации части улова рыбаками-любителями, а также дал поручение разобраться с бюрократическими трудностями, которые возникают у малых предприятий при подключении к электросетям.

Комментируя итоги встречи, губернатор подчеркнул продуктивность подобного общения с бизнесом «без галстуков».

«Неофициальный формат снимает много барьеров и стеснение со стороны тех, у кого есть вопросы. У нас активные предприниматели, мы постоянно находимся в диалоге, постоянно даём и продлеваем льготные режимы для малого бизнеса. Все заданные вопросы, как и ранее озвученные, мы постараемся решить», – резюмировал глава региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЦЕНА УСПЕХА: Анастасия Карева открыла «Академию телевидения»ЦЕНА УСПЕХА: Мобильная кофейня Алёны МедведевойЦЕНА УСПЕХА: Мария Шигорцева покорила мурманчан пряниками
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область среди регионов-лидеров кредитного благополучия населения-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика