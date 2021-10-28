Андрей Чибис: «У нас появилась уникальная возможность - инвестировать в развитие области»

Повестка дня заседания правительства Мурманской области, прошедшего в среду под председательством губернатора Андрея Чибиса, была полностью посвящена планам на будущее. Члены правительства рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона, проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также обсудили актуализированную стратегию «На Севере – жить!», суммирующую задачи, стоящие перед органами власти Заполярья.

Открывая заседание, Андрей Чибис заявил, что ключевая цель работы областного правительства – формирование комфортных условий для жизни и труда населения.

«Наш главный ориентир – люди, их потребности, их запросы. Именно поэтому, формируя бюджет на следующий год и плановый период до 2024 года, мы опирались на мнение северян. Планирование инвестиций находится в чётком соответствии с обновлённой стратегией «На Севере – жить!». Напомню, что почти 23 тысячи человек за летние месяцы в рамках анкетирования отметили те сферы, которые для них принципиально важны. И мы ориентировались на эти приоритеты прежде всего», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что сегодня Мурманская область переживает экономический рост. По темпам роста социально-экономического положения область занимает 21 место в стране, причём был совершён «прорыв» в рейтинге сразу на 15 пунктов вверх. Рост экономики в регионе за 2019 год составил 105%, за 2020 и 2021 годы, по оценке, - 106,5% к предыдущему показателю, прогноз на последующие три года - еще 109,5%. По скорости роста валового регионального продукта Мурманская область лидирует в СЗФО и занимает седьмое место по России.

Дополнительный толчок развитию придали решения по налоговым льготам в Арктической зоне РФ и создание ТОР «Столица Арктики». На сегодняшний день 92 действующих резидента ТОР и АЗРФ в Мурманской области планируют вложить в регион 235 млрд рублей инвестиций и создать 12 000 новых рабочих мест. В рамках общего «портфеля» инвестпроектов, которые реализуются в регионе, объём налоговых поступлений за ближайшие 10 лет, по расчётам, составит 257 млрд рублей.

«Это тот запас прочности, задел, на который мы сегодня можем рассчитывать», - подчеркнул Андрей Чибис.

По словам губернатора, несмотря на пандемию коронавируса, доходы населения области в текущем году выросли на 2,2 %, средняя зарплата жителей региона на 35 % выше, чем в целом по стране, а уровень безработицы ниже общероссийского.

«Понятно, что у нас есть семьи с невысоким достатком. Наша задача – обеспечить необходимую социальную защиту таким людям», - отметил Андрей Чибис.

Среди важнейших сфер, куда правительство намерено направить средства областного бюджета, губернатор назвал здравоохранение, образование, социальную политику, дороги, городское благоустройство. В проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов благодаря экономическому росту расходная часть существенно увеличена. За счёт этого, пояснил глава региона, у правительства есть шанс направить средства на развитие Заполярья.

«Помимо выполнения всех социальных обязательств, у нас появилась уникальная возможность, по сравнению со многими прошедшими годами, инвестировать в развитие нашей области. В следующем году мы направим на развитие важнейших направлений и отраслей на 19 миллиардов рублей больше, чем в текущем году. А общая сумма расходов составит более 123 миллиардов рублей. Принципиально важно, что у нас появились деньги, чтобы вкладывать в повышение качества жизни людей», - сказал губернатор.

В актуализированную стратегию «На Севере – жить!» войдёт 190 мероприятий на ближайшие три года, их общая стоимость – 96 миллиардов рублей.

На первом месте среди запросов населения – сфера здравоохранения. В 2022 году 19,2 млрд рублей будет направлено на медицину – на 2 млрд больше, чем в текущем году. Речь идёт о реновации больниц, модернизации областного онкодиспансера, устранении очередей, обновлении первичного звена медобслуживания, закупке нового оборудования, развитии информационных технологий. Каждый шестой рубль расходов бюджета на будущий год – деньги на здравоохранение, отметил Андрей Чибис.

20 млрд будет направлено на меры социальной поддержки – это также на 2 млрд больше, чем в 2021 году. Цели на ближайшие годы – провести ремонты в социальных учреждениях и охватить мерами поддержки 100% нуждающихся.

Самые крупные инвестиции в 2022 году будут сделаны в образование и науку – на эти цели пойдёт каждый пятый рубль расходов бюджета. Основная задача – создать систему непрерывной подготовки конкурентных кадров от школы до вуза.

«Система подготовки кадров должна быть такая, чтобы любой школьник или студент чётко понимал траекторию своего развития, прежде всего, на территории нашей области и с учётом потребностей тех проектов и работодателей, которые у нас сегодня есть», - конкретизировал задачу Андрей Чибис.

Более 16 млрд рублей правительство направит на строительство в области новых объектов, завершение ведущихся строек, капитальные ремонты. Дополнительно к программе капремонта будет выделен миллиард рублей на фасады и кровли.

«Нам поэтапно надо приводить наши города в порядок, чтобы в них было комфортно, уютно, прилично, чтобы не было обшарпанных фасадов. Мы эту работу активно ведём последние два года. Особенный акцент делаем, конечно, на столицу области. Ведутся дополнительные работы по фасадам, по ремонту кровель и декоративной подсветке, чтобы облик наших городов менялся, чтобы в них было интересно жить», - сказал губернатор.

16,4 млрд рублей - на 3 млрд больше, чем в прошлом году, - заложено в бюджете на формирование комфортной городской среды. В частности, по словам Андрея Чибиса, перед областной властью стоит цель к 2025 году благоустроить как минимум 40 % дворов в регионе. Отдельная задача – ежегодно создавать 40 «точек притяжения» для жителей разных возрастов в больших и малых муниципалитетах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году стартует проект по улучшению качества водоснабжения в населённых пунктах западного берега Кольского залива, прежде всего в микрорайонах Абрам-Мыс и Дровяное, а также по обеспечению водой новых инвестпроектов – резидентов ТОР «Столица Арктики».

Более 3,6 млрд рублей заложено на ремонт дорог. Отдельные деньги правительство выделяет на обновление общественного транспорта.

Кроме того, особое место в проекте бюджета и в стратегии «На Севере – жить!» занимает развитие индивидуального жилищного строительства и реновация мурманского микрорайона Больничный городок – на эти цели пойдёт более 2,5 млрд рублей.

«Таким образом, инициативы, предложения, акценты наших жителей трансформируются в реальные финансовые обязательства, которые мы сегодня обсуждаем. Фактически нам удалось сформировать по-настоящему «народный» бюджет. Это принципиально важно. Я рассчитываю, что мы его во взаимодействии с коллегами из регионального парламента оперативно примем, чтобы приступить к реализации этих планов», - подытожил выступление губернатор.