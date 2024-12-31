Андрей Чибис: «Уходящий 2024-й стал годом вызовов, побед, системных решений и заложил основу для развития Мурманской области на многие десятилетия вперёд!»

Андрей Чибис поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своём обращении глава региона отметил, что уходящий 2024 год для Мурманской области был непростым, но при этом он стал годом вызовов, достижений и системных решений.

Губернатор поблагодарил за стойкость, трудолюбие и единство северян, которые ежедневно трудятся во благо Кольского Заполярья.

«Благодаря поддержке президента мы запустили масштабную программу реновации военных гарнизонов, мастер-планы развития опорных агломераций в Мурманской области, где живёт подавляющее количество людей. Мы продолжаем работу по газификации, по строительству новой портовой инфраструктуры, ремонту социальных объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений. И, конечно, развиваем экономику, несмотря на жесткое санкционное давление, делаем все, чтобы наши города и поселки преображались, а область становилась ярче и привлекательнее, особенно для молодежи», — сказал губернатор.

Особое внимание в новогоднем поздравлении губернатор уделил трудовым коллективам Мурманской области, всем службам, обеспечивающим жизнедеятельность важной критической инфраструктуры, и военнослужащим, которые стоят на защите нашей Родины.

«Вам сейчас нелегко, вы встречаете Новый год не дома за праздничным столом, а на передовой, выполняя тяжелейшую, но крайне важную работу – защищаете нашу страну. Мы вами гордимся! – отметил Андрей Чибис. – С праздником, дорогие земляки! Счастья, добра и крепкого здоровья! Вместе у нас все получится!».

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456243202