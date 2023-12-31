Андрей Чибис: «Уверен, что 2024 год станет годом достижений и побед»

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и прекрасно понимаем, что преодолеем любые трудности, несмотря ни на что. Мы все разные, но в единстве наша сила. Я благодарен каждому северянину за тот вклад, который, несмотря на тяжелые условия Кольского Заполярья, вы вносите», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона с традиционным новогодним поздравлением. В своём поздравлении глава региона отметил, что уходящий 2023 год стал для Мурманской области годом больших достижений. Были приняты стратегические решения, которые будут определять будущее региона. При поддержке президента Владимира Владимировича Путина реализуются масштабные проекты, которые, как отметил губернатор, ранее считались невозможными.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и прекрасно понимаем, что преодолеем любые трудности, несмотря ни на что. Мы все разные, но в единстве наша сила. Я благодарен каждому северянину за тот вклад, который, несмотря на тяжёлые условия Кольского Заполярья, вы вносите», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона поздравил бойцов, находящихся в зоне СВО и мужественно и храбро защищающих нашу страну. Поблагодарил их семьи и всех тех, кто поддерживает ребят на фронте.

«Дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающим новым годом. Уверен, что 2024 год станет годом достижений и побед. И, конечно, в преддверии этого праздника я хочу пожелать вам всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! С праздником, дорогие северяне!», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/video537777114_456242585