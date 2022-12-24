Андрей Чибис: в 2022 году на развитие Кировска выделено 1,8 млрд рублей

В 2022 году на развитие Кировска было выделено 1,8 млрд рублей. Об этом 23 декабря сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании правительства Мурманской области, которое состоялось в Кировске.

«В этом году из областного бюджета на развитие Кировска выделено 1,8 млрд рублей. В сравнении с 2018 годом объём финансирования увеличен более чем в 2 раза», – сказал губернатор.

В числе проведённых работ – благоустройство городского парка и сквера у городской больницы, ремонт дорог и дворов, обновление фасада спортивной школы, открытие молодёжных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», обновление школ в рамках программы «Арктические школы», приобретение новых автобусов и снегоуборочной техники, реализация проектов «Губернаторского стартапа» и т.д.

Один из ключевых проектов, которые реализуются в Кировске, – модернизация Апатитско-Кировской ЦГБ. Перед заседанием губернатор побывал на объекте, проинспектировав ход работ.

«Уже отремонтирован приёмный покой и несколько этажей, сейчас активно ведётся работа по следующему объекту. Принципиально важно, чтобы эти работы были завершены в срок, который, напомню, обозначен в 2024 году. А ещё лучше, если мы сделаем эти работы раньше. После модернизации больница будет одним из самых современных медицинских учреждений на территории нашей области», – сказал губернатор и обратил внимание на вопрос организации логистики, подчеркнув, что транспортное сообщение между Апатитами и Кировском должно быть удобным для пациентов.

Губернатор поблагодарил руководство «ФосАгро», которое активно участвует в развитии Кировска.

«В развитии Кировска и Апатитов активно участвует наш партнёр – промышленная компания «ФосАгро». Я благодарю руководство компании за эту работу. Это один из самых ярких примеров не только на территории области, но и в целом по стране, того, как надо строить совместную работу по инвестициям и по повышению качества жизни людей», – отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru