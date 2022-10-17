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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.22 16:30

Андрей Чибис: в 2022 году в регионе инвестировано свыше 790 млн рублей на реализацию федеральной программы «Спорт – норма жизни»

Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил глава региона Андрей Чибис.

«С каждым годом северян, систематически занимающихся спортом, становится всё больше. И мы продолжаем всесторонне развивать соответствующую инфраструктуру. Только в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в этом году реализуется мероприятий на общую сумму свыше 790 млн рублей. Из них – 523 млн составляют инвестиции из областного бюджета», – подчеркнул губернатор.

Сегодня в Кольском Заполярье реализуется комплекс мероприятий, призванный сделать занятия спортом и физической культурой ещё более доступными для всех категорий северян. Так, только в 2022 году в разных муниципалитетах региона капитально отремонтированы и реконструированы сразу семь объектов. В Заозерске продолжается создание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, крупный объект спортивной инфраструктуры вскоре появится в Кандалакше. Ещё один проект – лыжная база в Полярных Зорях – порадует активных северян и гостей региона уже в этом году.

«Наряду с этим в Мурманской области стартовала серия открытий спортивных пространств для молодежи – «СОПКИ.SPORT». Первый объект уже открыт в Апатитах, а в ноябре откроются залы в Полярных Зорях, Кировске, Оленегорске, Заполярном, Мончегорске и Ловозере», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона в ходе оперативного совещания отметил достижения заполярных спортсменов, в частности, присвоение уроженцу Полярных Зорь Павлу Самусенко звания мастера спорта России международного класса и победу футбольного клуба «Север» в заключительном матче Кубка Северо-Запада. Впереди у заполярных футболистов – Кубок России. Ещё одна серия побед – у молодежного хоккейного клуба «Арктика». Напомним, что первые встречи на домашней ледовой арене в Мурманске команда завершила со счётом 6:3 и 4:2 в свою пользу. Впереди у ХК «Арктика» ещё ряд матчей в Мурманском Ледовом Дворце спорта: 26 и 27 октября команда сыграет ХК «Брянск», а 3 и 4 ноября – с ХК «Видное».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о мерах поддержки спорта высоких достижений, программах, направленных на популяризацию здорового образа жизни, грантовых проектах, а также реализации в Мурманской области масштабных мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» и регионального плана «На Севере – Жить!» рассказала министр спорта Светлана Наумова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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