ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пандемия не помеха – пятичасовая экскурсия для любителей поспать и Олимпиада среди усачей и бородачейГрафик работы медицинских организаций региона в период с 30 октября по 7 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.21 13:00

Андрей Чибис: «В ближайшие несколько лет мы обновим парк общественного транспорта»

В актуализированной стратегии «На Севере – Жить!» заложены дополнительные средства на обновление парка общественного транспорта в Заполярье. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в ходе вчерашней поездки по транспортным предприятиям Мурманска.

31 октября, в последнее воскресенье месяца, в России традиционно отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Накануне праздника глава области в сопровождении заместителя губернатора Юрия Сердечкина и министра транспорта и дорожного хозяйства региона Артёма Гришина посетил главные предприятия-перевозчики Мурманска – АО «Электротранспорт» и АО «Мурманскавтотранс», поздравил работников компаний и вручил отличившимся транспортникам региональные награды.

В АО «Электротранспорт» губернатору была представлена новинка – первый в Мурманске троллейбус с автономным ходом. На участках, не оборудованных троллейбусной линией, машина опускает токосъёмники и движется за счёт заряда аккумулятора. Закупка таких троллейбусов позволит компании значительно расширить маршрутную сеть.

Восемь сотрудников предприятия – водители, кондукторы, диспетчеры – получили из рук губернатора Благодарственные письма за добросовестную работу.

Почётных грамот и Благодарностей губернатора также были удостоены пятеро работников АО «Мурманскавтотранс» – предприятия, обеспечивающего городские и межмуниципальные пассажирские перевозки.

В неформальной беседе с транспортниками Андрей Чибис рассказал о перспективах развития отрасли в регионе, о принимаемых областным правительством антиковидных мерах, выслушал вопросы и пожелания работников.

Главная проблема транспортных предприятий – невысокая зарплата сотрудников, из-за чего немало рабочих мест остаются вакантными. Губернатор заверил собеседников, что правительство учтёт этот вопрос.

«Я попросил коллег из компаний-перевозчиков внимательно проследить за тем, чтобы при регулировании тарифа, определении цены при государственной поддержке, которую мы даём, были учтены определённые деньги на повышение зарплаты в самих предприятиях. Люди, которые в условиях очень непростого климата возят десятки пассажиров, должны получать достойную зарплату», - подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис особо отметил образцовое соблюдение на пассажирском транспорте Мурманска антиковидных ограничений.

«Наши транспортные предприятия – в числе лучших по стране в смысле строгости и чёткости обеспечения выполнения этих требований. Во многом благодаря системному соблюдению масочного режима в автобусах и троллейбусах у нас нет критической ситуации с ковидом. Огромное за это спасибо водителям, кондукторам и руководителям предприятий!», – сказал губернатор.

Говоря о важности развития общественного транспорта в Мурманской области, Андрей Чибис привёл красноречивую цифру: ежедневно услугами пассажирских перевозок в регионе пользуются более 160 тысяч человек.

«Мы перевели общественный транспорт на цифровой контроль с помощью Центра управления регионом – опозданий стало существенно меньше. До конца года в область будет поставлено более 80 новых единиц транспорта, но этого, конечно, недостаточно. Поэтому в актуализированной Стратегии «На Севере – Жить!» мы поставили приоритет – дополнительные деньги в следующем году дадим на обновление общественного транспорта. К ним добавят деньги сами транспортные предприятия, и опережающими темпами мы в течение ближайших нескольких лет обновим парк. Ещё одна наша цель – начать менять остановочные павильоны, чтобы в точках, где наблюдается большое скопление людей, появлялись удобные, комфортные, тёплые остановки», – сообщил губернатор.

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин отметил, что уже в текущем году правительство области направило на обновление парка общественного транспорта 200 млн рублей, к которым были дополнительно привлечены 300 млн рублей из средств самих перевозчиков.

«На эти средства приобретены более 30 единиц новых троллейбусов и автобусов. В Татарстане уже сейчас строятся 20 новых автобусов, которые также до конца года прибудут на территорию региона и начнут обслуживать наше население. На следующий год в бюджете заложено 800 миллионов рублей на обновление парка общественного транспорта, чтобы не менее 85 единиц троллейбусов и автобусов заменить на линиях. В целом мы поставили себе амбициозную цель – за ближайшие три года обновить парк до такого состояния, чтобы средний возраст машин не превышал пяти лет», – подчеркнул вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Юрий Сердечкин также рассказал о планах использования троллейбусов с автономным ходом. По его словам, АО «Электротранспорт» рассчитывает с помощью этих машин продлить маршрутную сеть в те микрорайоны Мурманска, которые сегодня не охвачены троллейбусной инфраструктурой. Первым из таких направлений станет Роста. В дальнейшем планируется наладить троллейбусное сообщение и с западным берегом Кольского залива, в частности, с Абрам-Мысом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30«Похитители носков». Полнометражный мультфильм (6+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Первый троллейбус». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 октября и 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика