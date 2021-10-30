Андрей Чибис: «В ближайшие несколько лет мы обновим парк общественного транспорта»

В актуализированной стратегии «На Севере – Жить!» заложены дополнительные средства на обновление парка общественного транспорта в Заполярье. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в ходе вчерашней поездки по транспортным предприятиям Мурманска.

31 октября, в последнее воскресенье месяца, в России традиционно отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Накануне праздника глава области в сопровождении заместителя губернатора Юрия Сердечкина и министра транспорта и дорожного хозяйства региона Артёма Гришина посетил главные предприятия-перевозчики Мурманска – АО «Электротранспорт» и АО «Мурманскавтотранс», поздравил работников компаний и вручил отличившимся транспортникам региональные награды.

В АО «Электротранспорт» губернатору была представлена новинка – первый в Мурманске троллейбус с автономным ходом. На участках, не оборудованных троллейбусной линией, машина опускает токосъёмники и движется за счёт заряда аккумулятора. Закупка таких троллейбусов позволит компании значительно расширить маршрутную сеть.

Восемь сотрудников предприятия – водители, кондукторы, диспетчеры – получили из рук губернатора Благодарственные письма за добросовестную работу.

Почётных грамот и Благодарностей губернатора также были удостоены пятеро работников АО «Мурманскавтотранс» – предприятия, обеспечивающего городские и межмуниципальные пассажирские перевозки.

В неформальной беседе с транспортниками Андрей Чибис рассказал о перспективах развития отрасли в регионе, о принимаемых областным правительством антиковидных мерах, выслушал вопросы и пожелания работников.

Главная проблема транспортных предприятий – невысокая зарплата сотрудников, из-за чего немало рабочих мест остаются вакантными. Губернатор заверил собеседников, что правительство учтёт этот вопрос.

«Я попросил коллег из компаний-перевозчиков внимательно проследить за тем, чтобы при регулировании тарифа, определении цены при государственной поддержке, которую мы даём, были учтены определённые деньги на повышение зарплаты в самих предприятиях. Люди, которые в условиях очень непростого климата возят десятки пассажиров, должны получать достойную зарплату», - подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис особо отметил образцовое соблюдение на пассажирском транспорте Мурманска антиковидных ограничений.

«Наши транспортные предприятия – в числе лучших по стране в смысле строгости и чёткости обеспечения выполнения этих требований. Во многом благодаря системному соблюдению масочного режима в автобусах и троллейбусах у нас нет критической ситуации с ковидом. Огромное за это спасибо водителям, кондукторам и руководителям предприятий!», – сказал губернатор.

Говоря о важности развития общественного транспорта в Мурманской области, Андрей Чибис привёл красноречивую цифру: ежедневно услугами пассажирских перевозок в регионе пользуются более 160 тысяч человек.

«Мы перевели общественный транспорт на цифровой контроль с помощью Центра управления регионом – опозданий стало существенно меньше. До конца года в область будет поставлено более 80 новых единиц транспорта, но этого, конечно, недостаточно. Поэтому в актуализированной Стратегии «На Севере – Жить!» мы поставили приоритет – дополнительные деньги в следующем году дадим на обновление общественного транспорта. К ним добавят деньги сами транспортные предприятия, и опережающими темпами мы в течение ближайших нескольких лет обновим парк. Ещё одна наша цель – начать менять остановочные павильоны, чтобы в точках, где наблюдается большое скопление людей, появлялись удобные, комфортные, тёплые остановки», – сообщил губернатор.

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин отметил, что уже в текущем году правительство области направило на обновление парка общественного транспорта 200 млн рублей, к которым были дополнительно привлечены 300 млн рублей из средств самих перевозчиков.

«На эти средства приобретены более 30 единиц новых троллейбусов и автобусов. В Татарстане уже сейчас строятся 20 новых автобусов, которые также до конца года прибудут на территорию региона и начнут обслуживать наше население. На следующий год в бюджете заложено 800 миллионов рублей на обновление парка общественного транспорта, чтобы не менее 85 единиц троллейбусов и автобусов заменить на линиях. В целом мы поставили себе амбициозную цель – за ближайшие три года обновить парк до такого состояния, чтобы средний возраст машин не превышал пяти лет», – подчеркнул вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Юрий Сердечкин также рассказал о планах использования троллейбусов с автономным ходом. По его словам, АО «Электротранспорт» рассчитывает с помощью этих машин продлить маршрутную сеть в те микрорайоны Мурманска, которые сегодня не охвачены троллейбусной инфраструктурой. Первым из таких направлений станет Роста. В дальнейшем планируется наладить троллейбусное сообщение и с западным берегом Кольского залива, в частности, с Абрам-Мысом.