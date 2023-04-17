Андрей Чибис: «В части цифровизации ещё большое количество задач и каждый раз нужно повышать качество наших сервисов»

Мурманская область стала победителем I Национальной премии «Умный город» в номинации «За межрегиональное сотрудничество». Во время оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Чибис сообщил, что награду Заполярью принёс III Всероссийский форум «Умный город. Новые вызовы», который проходил в Мурманске с 14 по 16 июля 2022 года.

Тогда мероприятия форума объединили на своих площадках более 600 представителей органов исполнительной власти, IT-предпринимателей и компаний из более чем 50 городов России.

Торжественное вручение I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» состоялось на прошлой неделе в Красноярске. Мурманская область привезла оттуда несколько призовых мест.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, портал «Наш Север» занял третье место в номинации «За лучшее цифровое решение для обратной связи с гражданами», проект «Единая карта жителя Мурманской области» также взял «бронзу» в номинации «Цифровая карта жителя», а Инвестиционный портал Мурманской области был награждён дипломом лауреата в номинации «За лучшую электронную публичную инвестиционную карту/портал».

Андрей Чибис поблагодарил за проделанную работу и подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутых результатах.

«Коллектив Минцифры Заполярья, всех тех, кто причастен к реализации проектов, наших партнёров хочу поблагодарить и пожелать им: «Так держать». В части цифровизации ещё большое количество задач и каждый раз нужно повышать качество наших сервисов», – отметил глава региона.