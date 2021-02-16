Андрей Чибис: «В этом году мы радикально увеличиваем финансирование на формирование комфортной городской среды»

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет дополнительно направлено около полумиллиарда рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по каналам видеосвязи с главами администраций муниципалитетов. Таким образом, общая сумма финансирования вырастет практически в полтора раза.

«В этом году мы радикально увеличиваем финансирование на формирование комфортной городской среды, чтобы не только сделать запланированные общественные территории и выполнить проекты-победители в конкурсе малых городов, но и отремонтировать в три раза больше дворов. Помимо дворов, мы планируем ещё дополнительно поставить 70 детских игровых и спортивных комплексов в тех населённых пунктах, которые в этом нуждаются», – отметил губернатор.

Вместо ранее запланированных 64 дворовых территорий в этом году будет отремонтировано 240. К уже заложенным на эти цели 114 млн рублей добавятся ещё почти 446 млн. Как пояснил Андрей Чибис, дополнительные средства появились за счёт реализации в Мурманской области в 2020 году новых крупных инвестпроектов. Глава региона призвал муниципалитеты учесть гигантский объём выделяемых средств и вовремя определить подрядчиков, чтобы не задерживать работы. Все контракты должны быть заключены до 1 апреля.

В текущем году в регионе также планируется реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов. К и без того немалой сумме финансирования – 579 млн рублей – область добавит ещё порядка 14,5 млн. Уже заключены контракты на благоустройство сквера Космонавтики в Оленегорске, улицы Сафонова и Приморской площади в Североморске, набережной озера Центральное в Гаджиеве, улицы Дзержинского в Апатитах, а также второй этап благоустройства Ленинградской набережной в Мончегорске. Необходимые процедуры проходят проекты в Заполярном, Кандалакше и Полярном. Кроме того, область профинансирует реализацию проектов, которые не стали победителями, но прошли в финал конкурса, в Снежногорске, Кировске и Ковдоре.

«Важно, чтобы эти проекты были сделаны так, как за них голосовали люди. Не менее важно уже сейчас начать отбор проектов на 2022 год, привлекать общественность к этой работе. Мурманская область – традиционно среди лидеров по количеству голосующих за проекты людей. С 26 апреля с учётом опыта Мурманской области начинает работать всероссийская платформа по голосованию за проекты комфортной городской среды. У нас на сегодняшний день предложены к голосованию 22 проекта на территориях девяти муниципалитетов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор указал на необходимость воплотить все планы в жизнь качественно и в срок, и, помимо реализации проектов, обеспечить необходимое содержание объектов благоустройства.

Отдельной задачей, по словам главы региона, станет в этом году благоустройство областного центра. Для этого подготовлен проект «Наш Мурманск» – «дорожная карта» работ, которые необходимо выполнить в течение грядущего строительного сезона.