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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.24 15:00

Андрей Чибис: «В этом году на 20% больше людей пришло работать в детские сады, а количество не занятых вакансий в сфере образования сократилось в два раза»

Губернатор Андрей Чибис 27 сентября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню воспитателя и всех дошкольных работников.

«Очень радует, что в зале не только опытные педагоги, но и огромное количество молодых лиц. Это свидетельствует о том, что наша сфера образования постоянно подпитывается свежими кадрами. В этом году на 20% больше людей пришло работать в детские сады, а количество не занятых вакансий в сфере образования сократилось в два раза, и это очень здорово. На вас лежит очень большая ответственность – вы закладываете основы личности, делаете первый вклад в воспитание настоящих патриотов своего Отечества. Я часто заезжаю в детские учреждения, бывает, и без предупреждения, и вижу, какой искренней заботой и любовью вы окружаете наших детей. Мы можем строить детские сады, реализовывать проект «Арктическая школа», приобретать игрушки и современное оборудование, но ничто не заменит ласковых воспитателей, нянечек, других работников детских садов. Хочу от всей души вас поблагодарить, сказать огромное спасибо за ваш труд и пожелать благополучия вашим семьям и вашим детям», – сказал Андрей Чибис.

В рамках мероприятия глава региона вручил работникам детских садов Мурманской области ведомственные и региональные награды.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Кусайко отметила, что воспитатели вкладывают в детях основы ценностей, присущих настоящему человеку, моральные основы которых он несет через всю жизнь. 

Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой напомнил, что каждый день тысячи северян благодарят работников детских садов за заботу о своих детях, а это значит, что они доверяют им и ценят их труд.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области действует 220 детских садов, в них трудится 12,5 тысячи работников, из которых 5,5 тысячи – преданных своему делу педагогов. В нашем регионе достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования. В рамках проекта «Арктическая школа» масштабно совершенствуются уже действующие детские сады – обновляются группы для детей, кабинеты для развивающих занятий, музыкальные залы и территории для прогулок. С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере – жить» в регионе введены в эксплуатацию 8 новых детских садов на 871 место. Новые учреждения оснащены современным интерактивным игровым оборудованием, материалами и пособиями для занятий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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