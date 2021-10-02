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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.21 15:00

Андрей Чибис в формате открытого диалога провёл очередной приём граждан

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл совместный приём северян в правительстве Мурманской области. Глава региона выслушал вопросы, которые в настоящее время больше всего волнуют жителей Заполярья.

«Спасибо огромное, что вы все пришли, хотя и вечер пятницы, и обратились с конкретными вопросами. Необходимо понять, что уже решено, а какие проблемы до сих пор остаются», – приветствуя участников, отметил Андрей Чибис.

Спектр тем, с которыми граждане пришли на встречу с главой региона, был достаточно разнообразен. Обращения северян касались в основном жилищно-коммунальной сферы, расселения аварийного жилья и поддержки самоуправления многоквартирными домами.

Так, Наталья Исаченко и Зоя Фомина уже четыре года проживают в маневренном фонде по программе расселения аварийного жилья. Как отметили мурманчанки, срок предоставления собственной жилплощади постоянно отодвигается. Между тем, жильцы домов, признанных аварийными позже, уже получили свои квартиры.

«Предоставленные вами документы увидел, данные записаны. Через неделю на оперативном совещании коллеги постараются прокомментировать этот вопрос», – сказал губернатор.

Семье Зварко из города Гаджиева Андрей Чибис пообещал помочь буквально после приёма, поручив коллегам связаться с и.о. главы муниципального образования ЗАТО Александровск и проработать пути решения проблемы. Северяне проживают в квартире по служебному найму, но она признана непригодной. Как выяснилось, взамен нормальную жилплощадь не предоставляют, а управляющая компания отказывается исполнять свои обязанности в данном вопросе.

Иван Некрасов обратился к губернатору с просьбой помочь в содействии осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом. Мурманчанин, являясь председателем товарищества собственников недвижимости, рассказал главе региона, что в его районе не хватает мощностей теплосетей в связи с построенным несколько лет назад новым домом и строящимся сегодня дошкольным учреждением. В настоящее время уже началась активная реконструкция всех теплосетей, но подрядная организация приняла решение затрагивать при ремонте в том числе и несущие конструкции домов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, выслушав северянина, Андрей Чибис поручил профильному ведомству провести проверку по данному вопросу. Также глава региона напомнил, что в настоящее время прорабатываются меры поддержки и стимулирования самоуправления многоквартирными домами.

Кроме того, сегодня на встрече присутствовал и ранее обратившийся к губернатору северянин с просьбой о переиздании альбома «Прогулки по Мурманску» с художественными работами Якова Комшилова с видами довоенного, военного и послевоенного города. Ранее Андрей Чибис поддержал идею Алика Гаджиева, а альбом был выпущен. Северянин лично поблагодарил главу региона и вручил ему новое издание «Прогулки по Мурманску».

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