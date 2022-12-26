Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в областном правительстве подвёл итоги по строительству и капремонту в 2022 году

В этом году в регионе велись работы на 135 объектах, в которые входит строительство, капремонты социальных учреждений и многоквартирных домов на сумму свыше 13 млрд рублей.

«Отмечу несколько значимых объектов. Так, полностью отремонтирован корпус Мурманского строительного колледжа им. Момота под Центр опережающей профессиональной подготовки, отремонтированы школы в Пушном и Заозерске, открыто два детских сада – на улице Достоевского в Мурманске и в Североморске, также построен детский сад в Мурманске на улице Капитана Орликовой. Он откроет свои двери для маленьких северян сразу после новогодних праздников», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что завершается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозёрске и Кандалакше, детского сада в Алакуртти. Началось строительство хирургического корпуса онкологического диспансера в Мурманске, амбулатории в Зеленоборском, и первой за 29 лет в Мурманске школы на улице Советской. В Мурманске, Умбе и Зеленоборском дан старт строительству трёх жилых домов.

Подробнее о работах доложил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

«Прошу постоянно контролировать ход работ для того, чтобы не снижать темпы в следующем году», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru