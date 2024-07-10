Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Кандалакшский район сообщил, какие объекты отремонтируют и построят в Алакуртти в рамках реновации ЗАТО

Губернатор Андрей Чибис вчера находился с рабочей поездкой в Кандалакшском районе. Первым пунктом его визита стал населённый пункт Алакуртти, где в том числе дислоцируются военные и проживают их семьи. Здесь ведутся активные работы по плану «На Севере – жить» и программе реновации ЗАТО.

Глава региона осмотрел социальные объекты села и пообщался с жителями.

Недавно открыто спортивное пространство для молодежи «СОПКИ.СПОРТ». Здесь установлено современное оборудование и сделан ремонт. Зал очень популярен у жителей, а по итогам 2023 года стал лучшим спортивным пространством по итогам народного голосования, инициированного региональным Минспортом.

Далее глава региона осмотрел помещения на улице Данилова, 9, которые готовят под пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ». Здесь проводится капитальный ремонт, меняют окна и двери, ведут электромонтажные работы, обустраивают видеонаблюдение. Также в молодёжном пространстве будет установлена современная мебель и оборудование, музыкальные инструменты, оргтехника. В пространстве для семей также завершается капитальный ремонт и ведутся электромонтажные работы, уже поставлена большая часть оборудования.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также в населённом пункте строят новый Дом культуры. Уже устроена строительная площадка, забетонирована монолитная фундаментная плита, плитные части ленточных и столбчатых фундаментов. Ведётся армирование перекрытий первого этажа и гидро- теплоизоляция стен подвала. Также производится технологическое присоединение к внешним инженерным сетям.

Ремонтируется пищеблок и благоустраивается территория у детского сада №55. В детсаду 9 групп и 162 воспитанника, в 2023 году открыто ещё одно здание, рассчитанное на 75 мест для ребят в возрасте от 1 до 3 лет. На базе учреждения работает Центр игровой поддержки и логопедический пункт.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что в рамках реновации ЗАТО в Алакуртти на 2024-2026 годы запланированы строительство школы на 450 мест, ремонт многоквартирных домов, подъездов, дорог и дворовых территорий.

«Внимание к военнослужащим, к территории их проживания всегда было на особом контроле регионального правительства. Благодаря тому, что Президент Владимир Путин поддержал нашу инициативу по системному плану реновации ЗАТО принято решение по финансированию. У нас стало больше возможностей менять жизнь и быт наших военнослужащих и, самое главное, их семей. Сегодня в Алакутти строится ДК. Делаем пространство «СОПКИ»: и молодёжные, и для семей. В том ДК, который мы ремонтируем, дома, по которым мы сейчас прошли, асфальтируем, благоустраиваем территорию. План здесь большой, в том числе будем строить школу. Приятно видеть, что сделали уже многое в рамках ранее принятых решений по итогам общения с жителями, женами военнослужащих, командованием бригады: благоустройство, «СОПКИ.СПОРТ», дороги», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава Кандалакшского района Александр Самарин отметил, что в программу реновации попали два населённых пункта муниципалитета – Алакуртти и Лупче-Савино.

«В Алакуртти, как уже было сказано, запланирован ряд серьёзных мероприятий, в их числе строительство школы, сад, строительство дома культуры, ремонт дворовых территорий, освещение, реконструкция системы энергоснабжения в целом гарнизона. По второй категории будет подключение. На данный момент подключено по третьей категории. Очень дорогостоящие, очень важные с точки зрения жизнеобеспечения мероприятия. Что касается Лупче-Савино, там будет капитально отремонтированы дома полностью под ключ, фасад, инженерные системы, кровля, построен ФАП, чего давно не хватало. Все мероприятия направлены на обеспечение комфортных условий. Все в рабочем порядке, финансы, материалы, подрядчики, все аукционы отыграны, все в штатном режиме, люди работают, никаких проблем», – отметил Александр Самарин.

Фото: https://gov-murman.ru