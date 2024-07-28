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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.24 08:00

Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Видяево провёл встречу с главой ЗАТО

Вчера в  рамках рабочей поездки в Видяево губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с руководителем муниципалитета Сергеем Богзой.

Глава региона отметил, что в течение двух лет после назначения Сергей Богза активно включился в реализацию действующих в регионе планов развития. «Мы сегодня прошли по Видяево, посмотрели, как реализуются мероприятия в рамках программы реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить». Отдельно провели встречу с жителями. Люди отмечают, что вы за прошедший период активно включились в работу. Прошу и далее работать в этом темпе, продолжать внимательно слушать людей и выполнить все мероприятия, которые уже определены», – отметил губернатор.

Андрей Чибис также напомнил, что в регионе продолжается формирование дальнейшего плана работы. «Мы формируем повестку на следующие пять лет в рамках плана «На Севере – жить». На встрече с жителями нам поступил набор вопросов и предложений – их необходимо сформулировать, финализировать, чтобы мы могли их включить в план действий», – подчеркнул Андрей Чибис и пожелал главе ЗАТО Видяево успехов в дальнейшей работе.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в свою очередь Сергей Богза поблагодарил Андрея Чибиса за оказанное доверие и масштабирование программы реновации.

«Спасибо Вам и вашей команде и от себя, и от жителей посёлка, за всё предоставленные возможности, чтобы делать Видяево комфортнее. Спасибо президенту Владимиру Путину за поддержку, за то, что услышал предложения, которые Вы ему обозначили. Все мероприятия по программе реновации мы однозначно выполним. Кроме того, у нас уже проведены стратегические сессии по обновлению плана «На Севере – жить», учтём все пожелания жителей, в том числе и прозвучавшие сегодня. Будем их планомерно выполнять. Это наша первостепенная задача», – сказал Сергей Богза.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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