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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 11:00

Андрей Чибис: «В Мурманской области для участников СВО и членов их семей действует 33 вида поддержки»

Вчера  на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что в Кольском Заполярье для участников СВО и членов их семей действует 33 вида поддержки. Из них - 10 видов единовременной материальной помощи и 23 меры социальной поддержки.

«В решении этих и многих других вопросов помогает наш Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. За период работы принята почти 21 тысяча вопросов, из них 99,6% – решены. Остальные вопросы находятся на контроле до полного их разрешения. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто работает в нашем центре, а также глав администраций, которые помогают кураторам. Отмечу, что многие кураторы центра – это жены участников СВО, поэтому они решают вопросы быстро и чётко. В течение 2023-2024 годов за счёт средств областного бюджета обновлено 12 отделений центра, функционирующих на территории Мурманской области. Они полностью отремонтированы, оснащены мебелью и оборудованием», – сообщил глава региона.

Кроме того, в регионе работает Филиал государственного фонда «Защитники Отечества». В филиал фонда уже обратилось более 4 тысяч человек, заявлено 8,5 тысячи вопросов, из которых 86% решены, остальные находятся на контроле в стадии решения.

Также в Мурманской области продолжает действовать акция «Север помогает», которую организовала партия «Единая Россия». С начала СВО вместе с партией на передовую отправлено 672 тонны грузов гуманитарной помощи. А после вторжения Украины в Курскую область из нашего региона для пострадавших граждан отправлено 2 гуманитарных конвоя с 36 тоннами всего необходимого.

«Хочу всем нашим северянам, небезразличным людям, а это люди разного возраста и достатка, сказать огромное спасибо за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете. И, конечно же, мы с первого дня поддерживаем наших бойцов. Правительством Мурманской области закуплено и отправлено в зону СВО почти 200 тысяч единиц груза», – подчеркнул Андрей Чибис».

Губернатор также отметил проект для жен военнослужащих «Творческая осень». Скоро стартует четвертый сезон проекта, который проводит Единый волонтерский центр Мурманской области. 28 сентября женщин ждут на мастер-классы в поселке Спутник, 26 октября – в Гаджиево и 16 ноября – в Североморске.

«Благодарю Единый волонтёрский центр за все проекты, в особенности за те, которые связаны с поддержкой и развитием женского движения в наших ЗАТО и военных гарнизонах. Так, недавно ЕВЦ организовал и провёл обучение в мастерской управления президентского проекта «Сенеж» по специальной программе «Женщина-лидер. Флотские города» для жен военнослужащих со всех флотов нашего Военно-морского флота. Они создавали в командах социальные проекты, нацеленные на улучшение жизни военнослужащих и членов их семей. И эти женщины уже реализовывают свои проекты в наших военных гарнизонах, и мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы эти проекты были реализованы», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, подробнее о поддержке участников СВО и членов их семей доложил заместитель губернатора Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://35tarnogskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1551.html

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