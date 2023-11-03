Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» начинает свою работуБлаготворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.23 10:15

Андрей Чибис: в Мурманской области идёт масштабное обновление теплосети, в 2024 году планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс

Под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Участие в мероприятии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

В заседании приняли участие заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Алексей Серко, главы регионов СЗФО, руководители территориальных органов Росгидромета, Ростехнадзора, МЧС России в СЗФО.

В ходе мероприятия обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов Северо-Запада России к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2023-2024 годов. В том числе проведены противоаварийные тренировки с составом единых дежурно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад, в ходе которых отработаны действия по реагированию на аварийные ситуации в условиях аномального похолодания, перевода потребителей на резервные источники тепла и иные виды топлива.

По информации МЧС России по СЗФО, создана достаточная группировка сил и средств РСЧС общей численностью около 48,5 тысячи человек, более 12,7 тысячи единиц техники и более 5 тысяч аварийных бригад. В субъектах округа имеются необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и электроэнергетических системах, уточнён реестр пунктов временного размещения.  

Александр Гуцан указал на необходимость принятия дополнительных мер по доукомплектованию дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований штатным персоналом и техническими средствами.

В ходе заседания глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что количество технологических нарушений за 2022/2023 год в сравнении с отопительным периодом 2019/2020 года в регионе снизилось на 49%. 

«Эта положительная динамика наблюдается третий отопительной сезон подряд. Но, безусловно, впереди еще очень много работы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также напомнил, что благодаря федеральной поддержке обновляется теплосеть.

«Впервые за долгие годы мы провели масштабное обновление теплосети – в три раза нарастили объёмы по её замене в сравнении с предыдущими периодами и переложили более 26 км теплотрассы. К примеру, в Октябрьском округе Мурманска заменено сразу 20%. В следующем году нарастим объёмы: планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс в Заполярье», – прокомментировал губернатор. 

Также состоялась двусторонняя встреча Александра Гуцана с Андреем Чибисом. Губернатор доложил полпреду о стадии реализации важных для региона проектов, работа над которыми идёт в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами.

«В их числе – программа реновации ЗАТО, которую поручил активизировать президент Владимир Путин: в течение трёх лет на эти цели будет выделяться по 10 млрд рублей. А также формирование мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктики», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициатива о необходимости создания концепции опорных городов появилась на рабочей группе по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ под председательством губернатора Андрея Чибиса. Она была поддержана президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Мурманскую область. В октябре перечень опорных городов был определён на заседании штаба под руководством Алексея Чекункова и Андрея Чибиса, в него вошли три агломерации Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Новодевичий монастырь». Документальный фильм (12+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рабочий календарь: длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар и евро дешевеют-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: в Мурманской области идёт масштабное обновление теплосети, в 2024 году планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика