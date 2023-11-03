Андрей Чибис: в Мурманской области идёт масштабное обновление теплосети, в 2024 году планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс

Под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Участие в мероприятии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В заседании приняли участие заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Алексей Серко, главы регионов СЗФО, руководители территориальных органов Росгидромета, Ростехнадзора, МЧС России в СЗФО.

В ходе мероприятия обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов Северо-Запада России к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2023-2024 годов. В том числе проведены противоаварийные тренировки с составом единых дежурно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад, в ходе которых отработаны действия по реагированию на аварийные ситуации в условиях аномального похолодания, перевода потребителей на резервные источники тепла и иные виды топлива.

По информации МЧС России по СЗФО, создана достаточная группировка сил и средств РСЧС общей численностью около 48,5 тысячи человек, более 12,7 тысячи единиц техники и более 5 тысяч аварийных бригад. В субъектах округа имеются необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и электроэнергетических системах, уточнён реестр пунктов временного размещения.

Александр Гуцан указал на необходимость принятия дополнительных мер по доукомплектованию дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований штатным персоналом и техническими средствами.

В ходе заседания глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что количество технологических нарушений за 2022/2023 год в сравнении с отопительным периодом 2019/2020 года в регионе снизилось на 49%.

«Эта положительная динамика наблюдается третий отопительной сезон подряд. Но, безусловно, впереди еще очень много работы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также напомнил, что благодаря федеральной поддержке обновляется теплосеть.

«Впервые за долгие годы мы провели масштабное обновление теплосети – в три раза нарастили объёмы по её замене в сравнении с предыдущими периодами и переложили более 26 км теплотрассы. К примеру, в Октябрьском округе Мурманска заменено сразу 20%. В следующем году нарастим объёмы: планируем отремонтировать более 32 км теплотрасс в Заполярье», – прокомментировал губернатор.

Также состоялась двусторонняя встреча Александра Гуцана с Андреем Чибисом. Губернатор доложил полпреду о стадии реализации важных для региона проектов, работа над которыми идёт в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами.

«В их числе – программа реновации ЗАТО, которую поручил активизировать президент Владимир Путин: в течение трёх лет на эти цели будет выделяться по 10 млрд рублей. А также формирование мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктики», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициатива о необходимости создания концепции опорных городов появилась на рабочей группе по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ под председательством губернатора Андрея Чибиса. Она была поддержана президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Мурманскую область. В октябре перечень опорных городов был определён на заседании штаба под руководством Алексея Чекункова и Андрея Чибиса, в него вошли три агломерации Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru