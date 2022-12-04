Андрей Чибис: в Мурманской области проживает 28,7 тысячи людей с ограничениями по здоровью, которые нуждаются в нашем особом внимании

Глава региона 3 декабря, в Международный день инвалидов, провёл заседание Совета по делам инвалидов.

«Напомню, в Мурманской области проживает 28,7 тысячи людей с ограничениями по здоровью, которые нуждаются в нашем особом внимании. Основная наша задача – создание доступности объектов инфраструктуры и социальных услуг, а также поддержка общественных организаций, которые представляют интересы инвалидов, вовлечение их в активную социальную жизнь. Повышение качества жизни людей, которые в силу ряда жизненных обстоятельств имеют ограничения по здоровью, – одно из приоритетных направлений деятельности правительства. И внимание к этой категории граждан должно быть постоянным», – сказал, открывая заседание, Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что работа в этом направлении в регионе ведётся. Так, в текущем году за счет средств областного бюджета министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области было приобретено 132 автобуса и 14 троллейбусов, приспособленных для инвалидов. Автопарки на 100% обновлены в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, городах Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Полярные Зори, Ловозерском и Печенгском районах.

Доступная среда также включает в себя обновление существующей инфраструктуры специализированными приспособлениями для маломобильных граждан.

«В прошлом году, на выездом заседании Совета по делам инвалидов, который мы провели в Мончегорске, было принято решение обустроить входные группы многоквартирных домов, в которых проживают северяне с ограничениями по здоровью, специальными пандусами. Согласно запросам муниципалитетов мы сформировали перечень домов, где было необходимо провести данные работы, выделили деньги. На сегодняшний день установка пандусов в большинстве домов уже завершена. До конца года пандусы установят в оставшихся домах согласно перечню», – сказал губернатор.

Кроме того, создание безбарьерной среды ведётся на объектах социальной инфраструктуры. В Мурманской области 60% таких учреждений – пенсионных фондов, больниц, поликлиник и т.п – оборудованы под нужды инвалидов.

Более 20 млн рублей выделяется на грантовую поддержку общественных организаций инвалидов, финансируются предприятия и предприниматели, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями.

Также губернатор отметил, что в этом году в регионе впервые провели конкурс на лучшую муниципальную практику по созданию доступной среды для инвалидов. По результатам конкурса 1 место занял Мончегорск – муниципалитету выделено 7 млн рублей на создание доступной среды, 2 место – Ловозерский район, 3 место – Мурманск. Им выделено 5 и 3 млн рублей соответственно. Конкурс «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» будет проводиться ежегодно, средства в областном бюджете на эти цели предусмотрены.

На заседании Совета министр здравоохранения Дмитрий Панычев доложил о том, как организована в регионе система оказания медицинской помощи инвалидам.

Он отметил, что в Мурманской области комплекс мероприятий реабилитационной помощи направлен на максимально возможное восстановление утраченных возможностей пациента после различных заболеваний и включает в себя все этапы оказания помощи – от реанимации до амбулаторного лечения. Кроме того, северянам с ограничениями по здоровью предоставляются льготы на зубопротезирование и лекарственные препараты. Так, в Кольском Заполярье право на региональное льготное обеспечение лекарствами имеют более 61 тысячи человек.

О поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в рамках федерального проекта «Современная школа» рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова. В этом году в рамках федерального проекта «Современная школа» обновили классы и другие помещения для организации учебного процесса в 4 коррекционных школах и школах-интернатах области. Гранты на создание инклюзивных условий в рамках регионального проекта по преобразованию школьных пространств получили 5 коррекционных школ области. Работа будет продолжена.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заседание продолжилось обсуждением волнующих тем с представителями общественных организаций и обществ. Так, председатель Мурманской молодёжной областной общественной организации Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» Артем Ермоленко задал вопрос о том, когда будет в полной мере функционировать программное обеспечение электронного документооборота в городских поликлиниках. Донастройка системы длится почти год и из-за этого не получается вовремя оформить документы на инвалидность.

«Из-за этих сложностей не должны страдать люди. Если всё это длится месяц, то это можно понять, но если эта донастройка идёт год, то значит кто-то делает что-то не так. В этой ситуации страдают и пациенты, и врачи», – сказал губернатор и поручил региональному Минздраву принять все необходимые меры для решения данного вопроса.

Председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Татьяна Губайдуллина обратились с просьбой установки рядом с местом проведения их мероприятий светофора с устройствами с речевым оповещением для инвалидов по зрению. Губернатор также поручил данное обращение взять на контроль.

Фото: https://gov-murman.ru