Андрей Чибис: в Мурманской области сформирован работоспособный и конструктивный состав областной Думы

По мнению губернатора Мурманской области, особенностью прошедших в 2021 году выборов стало несколько положительных факторов.

«Первое – это конкурентность. Все политические силы участвовали в выборах. Второе – мы впервые применили электронное голосование. Третье – не было каких-то значимых нарушений, способных поставить под сомнение легитимность. И что важно – на 60% обновился состав областной Думы. Мы очень конструктивно работаем с областной Думой. И я заметил, что депутаты, которые отвечают за свои округа, после выборов про свои округа не забыли. Вот эта забота о людях, живущих в округе, особенно ценна», – отметил глава региона, отвечая на вопрос в ходе итоговой пресс-конференции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис особо подчеркнул, что по итогам выборов сформирован дееспособный, конструктивный, но при этом обладающий собственной позицией состав регионального парламента.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433531/#&gid=1&pid=1