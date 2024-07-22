В рамках стратегического плана «На Севере – жить» на строительство и капитальные ремонты жилых домов и социальных объектов в Мурманской области выделено свыше 61 млрд рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В Мурманской области в 2024 году строятся и капитально ремонтируются более 100 объектов, в том числе, объекты в сфере здравоохранения, культуры, образования, а также жилые дома. В 2024 году планируются к сдаче дома на улицах Бондарная, Павлова, Успенского, Полярные Зори в Мурманске. Также будет проводиться активная работа по соглашениям, заключенным на ПМЭФ. Напомню, что компании «Глоракс», «Самолёт» и «ТСД» планируют построить в Мурманске свыше 450 тысяч квадратных метров жилья. В целом по Мурманской области планируется построить более 600 тысяч квадратных метров жилья», – рассказал Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что на 2025 год стоит в планах сдача домов на улицах Шевченко, Зелёной, проезде Молодёжном, а также четырех домов на улице Кирпичной в Мурманске. Кроме того, активно продолжается строительство объектов в рамках реновации ЗАТО. Среди них ДК в Алакуртти, бассейн в Североморске и корпус школы в Печенге.

Подробнее о каждом из объектов рассказал министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/