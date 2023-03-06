Андрей Чибис: в Мурманской области выдано 218 сертификатов по программе «Свой дом в Арктике»

За восемь месяцев реализации программы «Свой дом в Арктике» в Мурманской области выдано 218 сертификатов на общую сумму свыше 258 миллионов рублей. Сегодня в ходе оперативного совещания в областном правительстве губернатор Андрей Чибис подвёл промежуточные итоги реализации программы.

«С момента запуска программы выдано 218 сертификатов на общую сумму свыше 258 миллионов рублей. Среди получивших сертификаты: многодетные семьи, участники программы «Гектар Арктики», молодые семьи, получатели материнского капитала, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, врачи и учителя», – отметил глава региона.

Участники программы «Свой дом в Арктике» получили до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома, а также домокомплекта.

Губернатор подчеркнул, что запуск программы дал дополнительный стимул для развития индивидуального жилищного строительства в регионе. Андрей Чибис отдельно отметил, что её успешная реализация зависит от оперативного изменения условий программы с учётом запросов жителей.

«Я хочу напомнить коллегам из Минстроя, что очень важно слышать людей и оперативно принимать решения по корректировке правил и условий этой программы, модернизировать её, чтобы домов в Арктике становилось все больше», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о реализации программы и о готовых проектах, которые стали новым домом для северян, рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич, сообщает региональное Министерство информационной политики.